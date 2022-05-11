Екатеринбуржец рассказал, как получил выигрышный лотерейный билет

11 мая 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

По словам победителя «Столото», счастливый билет был подарком на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржец Антон, который выиграл в лотерею квартиру, рассказал, как получил билет победителя. Историей он поделился с URA.RU. «Это первая удача, никаких надежд не было. Это [билет] был подарок к Новому году, а уже 1 января был тираж. Потом проверили на сайте, когда все цифры зачеркнул», — рассказал житель столицы Урала. После этого екатеринбуржцу и стало известно, что он стал обладателем квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга стал победителем гослотереи «Столото» и выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Приз оформили в денежном эквиваленте, чтобы в дальнейшем купить квартиру побольше. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец Антон, который выиграл в лотерею квартиру, рассказал, как получил билет победителя. Историей он поделился с URA.RU. «Это первая удача, никаких надежд не было. Это [билет] был подарок к Новому году, а уже 1 января был тираж. Потом проверили на сайте, когда все цифры зачеркнул», — рассказал житель столицы Урала. После этого екатеринбуржцу и стало известно, что он стал обладателем квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга стал победителем гослотереи «Столото» и выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Приз оформили в денежном эквиваленте, чтобы в дальнейшем купить квартиру побольше.