Екатеринбуржец рассказал, как получил выигрышный лотерейный билет

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, столото
По словам победителя «Столото», счастливый билет был подарком на Новый год Фото:

Екатеринбуржец Антон, который выиграл в лотерею квартиру, рассказал, как получил билет победителя. Историей он поделился с URA.RU.

«Это первая удача, никаких надежд не было. Это [билет] был подарок к Новому году, а уже 1 января был тираж. Потом проверили на сайте, когда все цифры зачеркнул», — рассказал житель столицы Урала. После этого екатеринбуржцу и стало известно, что он стал обладателем квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга стал победителем гослотереи «Столото» и выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Приз оформили в денежном эквиваленте, чтобы в дальнейшем купить квартиру побольше.

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Екатеринбуржец Антон, который выиграл в лотерею квартиру, рассказал, как получил билет победителя. Историей он поделился с URA.RU. «Это первая удача, никаких надежд не было. Это [билет] был подарок к Новому году, а уже 1 января был тираж. Потом проверили на сайте, когда все цифры зачеркнул», — рассказал житель столицы Урала. После этого екатеринбуржцу и стало известно, что он стал обладателем квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что житель Екатеринбурга стал победителем гослотереи «Столото» и выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллионов рублей. Приз оформили в денежном эквиваленте, чтобы в дальнейшем купить квартиру побольше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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