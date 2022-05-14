Педиатр предупредила о риске развития гепатита после COVID

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Новый гепатит может оказаться последствием коронавируса, считает педиатр Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый вид детского гепатита может развиваться в результате перенесения вируса COVID-19. Такое предположение высказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина.

«Считается, что у некоторых COVID-19 так мог повлиять на иммунную систему, что их организм не совсем правильно реагирует на обычный вирус. Например, у детей развивается так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Это также говорит о неправильной реакции иммунной системы на вирус», — рассказала Мескина изданию «Ридус».

Педиатр также отметила высокую активность гепатита. «Но в целом [болезнь] довольно благоприятно протекает, и на базовой терапии — соблюдение питьевого режима и строгая диета — наступает выздоровление», — объяснила Мескина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о более 150 случаях заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения. По информации Роспотребнадзора, в России не выявлено ни одного случая заболевания новой инфекцией. По данным санврачей, риск завоза инфекции низок, так как авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, в данный момент ограничено.

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Новый вид детского гепатита может развиваться в результате перенесения вируса COVID-19. Такое предположение высказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина. «Считается, что у некоторых COVID-19 так мог повлиять на иммунную систему, что их организм не совсем правильно реагирует на обычный вирус. Например, у детей развивается так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Это также говорит о неправильной реакции иммунной системы на вирус», — рассказала Мескина изданию «Ридус». Педиатр также отметила высокую активность гепатита. «Но в целом [болезнь] довольно благоприятно протекает, и на базовой терапии — соблюдение питьевого режима и строгая диета — наступает выздоровление», — объяснила Мескина. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о более 150 случаях заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения. По информации Роспотребнадзора, в России не выявлено ни одного случая заболевания новой инфекцией. По данным санврачей, риск завоза инфекции низок, так как авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, в данный момент ограничено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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