Педиатр предупредила о риске развития гепатита после COVID

14 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Новый гепатит может оказаться последствием коронавируса, считает педиатр Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый вид детского гепатита может развиваться в результате перенесения вируса COVID-19. Такое предположение высказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина. «Считается, что у некоторых COVID-19 так мог повлиять на иммунную систему, что их организм не совсем правильно реагирует на обычный вирус. Например, у детей развивается так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Это также говорит о неправильной реакции иммунной системы на вирус», — рассказала Мескина изданию «Ридус». Педиатр также отметила высокую активность гепатита. «Но в целом [болезнь] довольно благоприятно протекает, и на базовой терапии — соблюдение питьевого режима и строгая диета — наступает выздоровление», — объяснила Мескина. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о более 150 случаях заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения. По информации Роспотребнадзора, в России не выявлено ни одного случая заболевания новой инфекцией. По данным санврачей, риск завоза инфекции низок, так как авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, в данный момент ограничено. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Новый вид детского гепатита может развиваться в результате перенесения вируса COVID-19. Такое предположение высказала профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина. «Считается, что у некоторых COVID-19 так мог повлиять на иммунную систему, что их организм не совсем правильно реагирует на обычный вирус. Например, у детей развивается так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Это также говорит о неправильной реакции иммунной системы на вирус», — рассказала Мескина изданию «Ридус». Педиатр также отметила высокую активность гепатита. «Но в целом [болезнь] довольно благоприятно протекает, и на базовой терапии — соблюдение питьевого режима и строгая диета — наступает выздоровление», — объяснила Мескина. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о более 150 случаях заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения. По информации Роспотребнадзора, в России не выявлено ни одного случая заболевания новой инфекцией. По данным санврачей, риск завоза инфекции низок, так как авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи заболевания, в данный момент ограничено.