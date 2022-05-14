Мать пропавшей в лесу 18-летней свердловчанки назвали мошенницей. Скрины

15 мая 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Женщина просит деньги на лечение 18-летней дочери, но ей не верят Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Каменска-Уральского Наталью Бушманову (Стахееву), которая заявляла о пропаже 18-летней дочери, заподозрили в мошенничестве. Женщина дважды становилась героиней скандальных историй на федеральных каналах, сейчас она собирает деньги на лечение дочери. Теперь авторы одного паблика из соцсетей предполагают, что она все выдумала. «Продолжает сбор денег на мошенническую карту сетевая мошенница-попрошайка Анастасия Филатова, она же Наталья Александровна, Наталья Стахеева, Наталья Бушманова (Яшина), Natalia Gorolenko и пр. Попрошайничает давно, то на смесь, то на памперсы, то на лекарства себе, то дочери. Дочь то Юлия Иванова, то Юлия Смирнова, а справка на Юлию Бушманову. Фото дочери использовала из интернета лет пяти, теперь ей 18», — говорится в группе «Мошенники, аферисты, попрошайки ВК» в соцсети «ВКонтакте». О пропаже 18-летней Юлии Бушмановой URA.RU сообщало в начале мая. Тогда ее искали полиция и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Мать девушки Наталья со страницы Анастасии Филатовой рассказала, что у дочери неврологические проблемы, а в последнее время она думала о смерти, так как устала от приступов эпилепсии. На следующие сутки девушку нашли в лесу. На странице Филатовой также есть ссылка на группу, в которой женщина делится новостями и здоровье дочери и просит денег на лечение. Там же указано, что 14 мая 18-летнюю Юлию снова увезли на скорой в больницу. «Я никакая ни мошенница, ни попрошайка, нахожусь в трудной жизненной ситуации. Из-за этой группы [«Мошенники, аферисты, попрошайки], которая на меня делает поклеп, стресс теперь у дочки Юли и у меня. [Если] что случится с дочкой или со мной, прошу винить эту группу. Там просто нелюди, ничего человеческого нет», — написала Филатова. В соцсетях можно найти два выпуска программ на федеральных каналах. В 2008 году Наталья побывала на шоу «ДНК» на канале НТВ, где рассказала, что в 37 лет узнала, что она подкидыш. Там же она пояснила, что у нее два имени: биологическая мать назвала ее Анастасией, а приемная Натальей. Затем в 2020 году Наталья Бушманова стала героиней программы «Мужское/женское», где рассказала о своей сложной истории — она четыре года бьется с сотрудниками опеки, которые якобы незаконно изъяли у нее четырех детей. 18-летняя Юлия — ее вторая дочка, также у женщины есть 24-летний сын, 17-летняя дочь и восьмилетний сын. Мать уверяет, что ее дочь и вправду нуждается в лечении, но денег у многодетной семьи нет Фото: группа «Помогите дочке Юле на лечение», vk.com Юлия Бушманова сутки отсутствовала дома, ее нашли в лесу Фото с личной страницы Анастасии Филатовой, vk.com Наталью Бушманову обвинили в мошенничестве Скрин из группы «Мошенники, аферисты, попрошайки ВК», vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительницу Каменска-Уральского Наталью Бушманову (Стахееву), которая заявляла о пропаже 18-летней дочери, заподозрили в мошенничестве. Женщина дважды становилась героиней скандальных историй на федеральных каналах, сейчас она собирает деньги на лечение дочери. Теперь авторы одного паблика из соцсетей предполагают, что она все выдумала. «Продолжает сбор денег на мошенническую карту сетевая мошенница-попрошайка Анастасия Филатова, она же Наталья Александровна, Наталья Стахеева, Наталья Бушманова (Яшина), Natalia Gorolenko и пр. Попрошайничает давно, то на смесь, то на памперсы, то на лекарства себе, то дочери. Дочь то Юлия Иванова, то Юлия Смирнова, а справка на Юлию Бушманову. Фото дочери использовала из интернета лет пяти, теперь ей 18», — говорится в группе «Мошенники, аферисты, попрошайки ВК» в соцсети «ВКонтакте». О пропаже 18-летней Юлии Бушмановой URA.RU сообщало в начале мая. Тогда ее искали полиция и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Мать девушки Наталья со страницы Анастасии Филатовой рассказала, что у дочери неврологические проблемы, а в последнее время она думала о смерти, так как устала от приступов эпилепсии. На следующие сутки девушку нашли в лесу. На странице Филатовой также есть ссылка на группу, в которой женщина делится новостями и здоровье дочери и просит денег на лечение. Там же указано, что 14 мая 18-летнюю Юлию снова увезли на скорой в больницу. «Я никакая ни мошенница, ни попрошайка, нахожусь в трудной жизненной ситуации. Из-за этой группы [«Мошенники, аферисты, попрошайки], которая на меня делает поклеп, стресс теперь у дочки Юли и у меня. [Если] что случится с дочкой или со мной, прошу винить эту группу. Там просто нелюди, ничего человеческого нет», — написала Филатова. В соцсетях можно найти два выпуска программ на федеральных каналах. В 2008 году Наталья побывала на шоу «ДНК» на канале НТВ, где рассказала, что в 37 лет узнала, что она подкидыш. Там же она пояснила, что у нее два имени: биологическая мать назвала ее Анастасией, а приемная Натальей. Затем в 2020 году Наталья Бушманова стала героиней программы «Мужское/женское», где рассказала о своей сложной истории — она четыре года бьется с сотрудниками опеки, которые якобы незаконно изъяли у нее четырех детей. 18-летняя Юлия — ее вторая дочка, также у женщины есть 24-летний сын, 17-летняя дочь и восьмилетний сын.