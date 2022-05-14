14 мая 2022
13 мая 2022

Полиция задержала челябинца, который штурмовал подъезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
Мужчина извинился за свое поведение Фото:

Полиция в Челябинске задержала мужчину, по прозвищу «Че Гевара», который вместе с друзьями штурмовал подъезд в новом микрорайоне ЖК «Молодежный». Задержанный на камеру извинился перед жильцами дома.

«Приношу свои извинения жителям дома по Копейской, 1, за то, что им показалось, что я плохо себя вел. Дверь я не пытался ломать, просто мы с моими товарищами хотели попасть в подъезд», — говорит мужчина на видеозаписи, которую распространила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По сведениям полиции, задержанному 35 лет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи. На него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Суд постановил арестовать мужчину на сутки.

Толпа наркоманов во главе с «Че Геварой» 11 мая ворвалась в подъезд на улице Копейской,1. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через десять минут все они вышли, зажимая места уколов ватой. Жильцы вызвали полицию.

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Полиция в Челябинске задержала мужчину, по прозвищу «Че Гевара», который вместе с друзьями штурмовал подъезд в новом микрорайоне ЖК «Молодежный». Задержанный на камеру извинился перед жильцами дома. «Приношу свои извинения жителям дома по Копейской, 1, за то, что им показалось, что я плохо себя вел. Дверь я не пытался ломать, просто мы с моими товарищами хотели попасть в подъезд», — говорит мужчина на видеозаписи, которую распространила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. По сведениям полиции, задержанному 35 лет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи. На него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Суд постановил арестовать мужчину на сутки. Толпа наркоманов во главе с «Че Геварой» 11 мая ворвалась в подъезд на улице Копейской,1. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через десять минут все они вышли, зажимая места уколов ватой. Жильцы вызвали полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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