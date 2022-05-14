Полиция задержала челябинца, который штурмовал подъезд

Мужчина извинился за свое поведение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция в Челябинске задержала мужчину, по прозвищу «Че Гевара», который вместе с друзьями штурмовал подъезд в новом микрорайоне ЖК «Молодежный». Задержанный на камеру извинился перед жильцами дома.

«Приношу свои извинения жителям дома по Копейской, 1, за то, что им показалось, что я плохо себя вел. Дверь я не пытался ломать, просто мы с моими товарищами хотели попасть в подъезд», — говорит мужчина на видеозаписи, которую распространила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По сведениям полиции, задержанному 35 лет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи. На него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Суд постановил арестовать мужчину на сутки.

Толпа наркоманов во главе с «Че Геварой» 11 мая ворвалась в подъезд на улице Копейской,1. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через десять минут все они вышли, зажимая места уколов ватой. Жильцы вызвали полицию.