Строителя объекта к 300-летию Перми наказали за грязь

Застройщик ТЦ в центре Перми создал угрозу для безопасности дорожного движения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Турецкого застройщика «Лимакмаращстрой» оштрафовали за вынос грязи со строительной площадки МФЦ «Эспланада» осенью 2021 года. Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на своем сайте, компания не помыла колеса грузовых автомобилей, что привело к угрозам для безопасности дорожного движения на ул. Петропавловская в центре Перми. ООО «Лимакмаращстрой» является также подрядчиком по строительству нового здания художественной галереи, объекта к 300-летию Перми.

«Не обеспечив мойку колес транспортных средств, выезжающих со строительной площадки, подрядчик создал помехи в дорожном движении. Юридическим лицом не было предпринято своевременных и исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований безопасности при осуществлении строительных работ», — отмечает пресс-служба. И это привело к «нарушению безопасности дорожного движения» на центральных улицах.

Свердловский районный суд обязал «Лимакмаращстрой» выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Компания пыталась оспорить это в краевом суде, но он оставил в силе решение первой инстанции, признав доводы застройщика необоснованными.

Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве МФЦ «Эспланада» осенью 2021 года на трамвайные пути упал башенный кран, парализовав движение. Застройщик связал это с дождями и вибрацией от трамваев. В канун Нового года в шахту строящегося ТЦ упал пермяк. А сам ТЦ открылся в феврале 2022 года без разрешения.