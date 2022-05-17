Главный тренер пермского БК «Парма» покидает команду

Клуб находится в поиске нового главного тренера Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Вячеслав Шушаков намерен покинуть расположение клуба. Сейчас руководство «Пармы» находится в поиске специалиста, который продолжит тренировать команду.

«Вячеслав Шушаков не останется главным тренером „Пармы“ на следующий сезон. Пермский клуб ищет замену 49-летнему специалисту», — сообщают ряд СМИ со ссылкой на telegram-канал о баскетболе «Свободный агент». В пресс-службе «Пармы» появившуюся информацию назвали не более, чем слухами.

Шушаков возглавил «Парму» сразу после того, как ее покинули бывший главный тренер Казис Максвитис, а также все иностранные игроки. При нем команда выиграла шесть из 10 заключительных матчей, завоевав по итогам чемпионата пятое место.