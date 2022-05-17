17 мая 2022

Главный тренер пермского БК «Парма» покидает команду

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Клипарт. Магнитогорск, баскетбол, спорт, игра, баскетбольный мяч
Клуб находится в поиске нового главного тренера Фото:

Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Вячеслав Шушаков намерен покинуть расположение клуба. Сейчас руководство «Пармы» находится в поиске специалиста, который продолжит тренировать команду.

«Вячеслав Шушаков не останется главным тренером „Пармы“ на следующий сезон. Пермский клуб ищет замену 49-летнему специалисту», — сообщают ряд СМИ со ссылкой на telegram-канал о баскетболе «Свободный агент». В пресс-службе «Пармы» появившуюся информацию назвали не более, чем слухами.

Шушаков возглавил «Парму» сразу после того, как ее покинули бывший главный тренер Казис Максвитис, а также все иностранные игроки. При нем команда выиграла шесть из 10 заключительных матчей, завоевав по итогам чемпионата пятое место.

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Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Вячеслав Шушаков намерен покинуть расположение клуба. Сейчас руководство «Пармы» находится в поиске специалиста, который продолжит тренировать команду. «Вячеслав Шушаков не останется главным тренером „Пармы“ на следующий сезон. Пермский клуб ищет замену 49-летнему специалисту», — сообщают ряд СМИ со ссылкой на telegram-канал о баскетболе «Свободный агент». В пресс-службе «Пармы» появившуюся информацию назвали не более, чем слухами. Шушаков возглавил «Парму» сразу после того, как ее покинули бывший главный тренер Казис Максвитис, а также все иностранные игроки. При нем команда выиграла шесть из 10 заключительных матчей, завоевав по итогам чемпионата пятое место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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