Машина загорелась из-за замыкания проводки (архивное фото)
В Серове (Свердловская область) сгорел автомобиль марки ВАЗ-2107. Инцидент произошел около Вечного огня, сообщает сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».
«По улице Кирова около Вечного огня сгорел автомобиль», — говорится в сообщении. Возможной причиной возгорания, по мнению очевидцев, стало короткое замыкание проводки.
Серовчане отметили, что никто не вызвался помочь потушить машину. Вместо этого лишь снимали видео. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, при котором сгорели два автомобиля.
Видео: «Это Серов, детка», vk.com
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