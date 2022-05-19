В Свердловской области возле Вечного огня сгорел автомобиль. Видео

20 мая 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Машина загорелась из-за замыкания проводки (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Серове (Свердловская область) сгорел автомобиль марки ВАЗ-2107. Инцидент произошел около Вечного огня, сообщает сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «По улице Кирова около Вечного огня сгорел автомобиль», — говорится в сообщении. Возможной причиной возгорания, по мнению очевидцев, стало короткое замыкание проводки. Серовчане отметили, что никто не вызвался помочь потушить машину. Вместо этого лишь снимали видео. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, при котором сгорели два автомобиля. Видео: «Это Серов, детка», vk.com

В Серове (Свердловская область) сгорел автомобиль марки ВАЗ-2107. Инцидент произошел около Вечного огня, сообщает сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «По улице Кирова около Вечного огня сгорел автомобиль», — говорится в сообщении. Возможной причиной возгорания, по мнению очевидцев, стало короткое замыкание проводки. Серовчане отметили, что никто не вызвался помочь потушить машину. Вместо этого лишь снимали видео. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, при котором сгорели два автомобиля. Видео: «Это Серов, детка», vk.com