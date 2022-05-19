19 мая 2022

В Свердловской области возле Вечного огня сгорел автомобиль. Видео

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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
Машина загорелась из-за замыкания проводки (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) сгорел автомобиль марки ВАЗ-2107. Инцидент произошел около Вечного огня, сообщает сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

«По улице Кирова около Вечного огня сгорел автомобиль», — говорится в сообщении. Возможной причиной возгорания, по мнению очевидцев, стало короткое замыкание проводки.

Серовчане отметили, что никто не вызвался помочь потушить машину. Вместо этого лишь снимали видео. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, при котором сгорели два автомобиля.

Видео: «Это Серов, детка», vk.com

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В Серове (Свердловская область) сгорел автомобиль марки ВАЗ-2107. Инцидент произошел около Вечного огня, сообщает сообщество «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «По улице Кирова около Вечного огня сгорел автомобиль», — говорится в сообщении. Возможной причиной возгорания, по мнению очевидцев, стало короткое замыкание проводки. Серовчане отметили, что никто не вызвался помочь потушить машину. Вместо этого лишь снимали видео. Ранее URA.RU сообщало о пожаре, при котором сгорели два автомобиля. Видео: «Это Серов, детка», vk.com
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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