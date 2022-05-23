23 мая 2022

Вице-мэр Ханты-Мансийска заработал больше шефа. URA.RU посчитало доходы чиновников крупных городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех своих коллег за 2021 год заработал новый вице-мэр Ханты-Мансийска Фото:
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Декларационная кампания

Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко, ответственный за стройки и дороги, в прошлом году заработал больше, чем его шеф — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Сведения о доходах чиновников опубликованы на официальном сайте муниципального образования.

«Суммарный доход за 2021 год заместителя главы города Дмитрия Хромченко, курирующего департамент градостроительства и архитектуры, управление транспорта, связи и дорог, 11,8 миллиона рублей», — следует из документа.

При этом доход главы города Ханты-Мансийска Максима Ряшина — 8,3 миллиона рублей. Но Хромченко не является самым богатым чиновником (среди крупных городов региона) с приставкой «вице». На первом месте вице-мэр Сургута Григорий Невоструев. В администрации он курирует департамент городского хозяйства, а также отвечает за имущественные и земельные отношения. Его доход в 2021 году — больше 20 миллионов рублей. Однако более 15 миллионов рублей Невоструев выручил от продажи квартиры. На втором месте по доходам вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Его доход в прошлом году составил 9,2 миллиона рублей. Чиновник владеет земельным участком размером с пол гектара, и жилой дом площадью 370 кв. м.

Еще одним из богатейших заместителей глав муниципальных образований является Андрей Пастухов из Нефтеюганска — 8,5 миллиона рублей его доход за прошлый год. Правда больше половины от этой суммы он получил от сделки по продаже квартиры (как и Невоструев), автомобиля и даже вернул около 100 тысяч рублей налогового вычета с процентов по ипотеке. Поэтому по доходу на основном месте работы его опережает руководитель строительного сектора Нижневартовска Виктор Ситников. За прошлый год чиновник из Нижневартовска заработал 8,2 миллиона рублей.

Последнее место в рейтинге URA.RU у вице-мэра Когалыма Александра Качанова. Его доход в 2021 году 5,5 миллиона рублей. В администрации он занимается противодействием коррупции, безопасностью и взаимодействием с правоохранительными структурами.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько зарабатывают мэры в ХМАО. Оказалось, что из 19 отчитавшихся о своих доходах почти половина богаче губернатора Югры Натальи Комаровой.

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Вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко, ответственный за стройки и дороги, в прошлом году заработал больше, чем его шеф — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Сведения о доходах чиновников опубликованы на официальном сайте муниципального образования. «Суммарный доход за 2021 год заместителя главы города Дмитрия Хромченко, курирующего департамент градостроительства и архитектуры, управление транспорта, связи и дорог, 11,8 миллиона рублей», — следует из документа. При этом доход главы города Ханты-Мансийска Максима Ряшина — 8,3 миллиона рублей. Но Хромченко не является самым богатым чиновником (среди крупных городов региона) с приставкой «вице». На первом месте вице-мэр Сургута Григорий Невоструев. В администрации он курирует департамент городского хозяйства, а также отвечает за имущественные и земельные отношения. Его доход в 2021 году — больше 20 миллионов рублей. Однако более 15 миллионов рублей Невоструев выручил от продажи квартиры. На втором месте по доходам вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Его доход в прошлом году составил 9,2 миллиона рублей. Чиновник владеет земельным участком размером с пол гектара, и жилой дом площадью 370 кв. м. Еще одним из богатейших заместителей глав муниципальных образований является Андрей Пастухов из Нефтеюганска — 8,5 миллиона рублей его доход за прошлый год. Правда больше половины от этой суммы он получил от сделки по продаже квартиры (как и Невоструев), автомобиля и даже вернул около 100 тысяч рублей налогового вычета с процентов по ипотеке. Поэтому по доходу на основном месте работы его опережает руководитель строительного сектора Нижневартовска Виктор Ситников. За прошлый год чиновник из Нижневартовска заработал 8,2 миллиона рублей. Последнее место в рейтинге URA.RU у вице-мэра Когалыма Александра Качанова. Его доход в 2021 году 5,5 миллиона рублей. В администрации он занимается противодействием коррупции, безопасностью и взаимодействием с правоохранительными структурами. Ранее URA.RU рассказывало, сколько зарабатывают мэры в ХМАО. Оказалось, что из 19 отчитавшихся о своих доходах почти половина богаче губернатора Югры Натальи Комаровой.
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