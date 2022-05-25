Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США

26 мая 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

В МИД РФ не спешат раскрывать детали без согласования с заинтересованными сторонами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России разрабатывается комплекс ответных мер на антироссийские санкции со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы сейчас разрабатываем комплекс [ответных] мер [на санкции США], уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», — сказала Захарова в эфире Первого канала. Она отметила, что, в настоящее время уже есть первое понимание о санкциях против США. Однако без согласования со всеми заинтересованными сторонами она не хочет об этом говорить. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.

В России разрабатывается комплекс ответных мер на антироссийские санкции со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы сейчас разрабатываем комплекс [ответных] мер [на санкции США], уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», — сказала Захарова в эфире Первого канала. Она отметила, что, в настоящее время уже есть первое понимание о санкциях против США. Однако без согласования со всеми заинтересованными сторонами она не хочет об этом говорить. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.