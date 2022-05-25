25 мая 2022

Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
В МИД РФ не спешат раскрывать детали без согласования с заинтересованными сторонами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России разрабатывается комплекс ответных мер на антироссийские санкции со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы сейчас разрабатываем комплекс [ответных] мер [на санкции США], уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что, в настоящее время уже есть первое понимание о санкциях против США. Однако без согласования со всеми заинтересованными сторонами она не хочет об этом говорить.

Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.

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В России разрабатывается комплекс ответных мер на антироссийские санкции со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы сейчас разрабатываем комплекс [ответных] мер [на санкции США], уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», — сказала Захарова в эфире Первого канала. Она отметила, что, в настоящее время уже есть первое понимание о санкциях против США. Однако без согласования со всеми заинтересованными сторонами она не хочет об этом говорить. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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