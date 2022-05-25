25 мая 2022

Главу дома культуры тюменского района судят за кражу 3 млн. Ранее ее восстановили в должности

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Светлана Горлаченко свою вину не признает Фото:

В Тюменской области продолжается судебное следствие над директором «Центра культуры Армизонского района» Светланой Горлаченко, которую обвиняют в краже более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем telegram-канале.

«В Армизонском районном суде продолжается судебное следствие по уголовному делу в отношении директора муниципального учреждения Светланы Горлаченко. Ее обвиняют в хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Горлаченко устроила на работу фиктивного сотрудника, который не исполнял свою работу, при этом получал зарплату и передавал ее подозреваемой. Также Горлаченко получала денежные средства от администрации для покупки необходимых товаров, после чего предоставляла фиктивные сведения для отчетности, а деньги забирала себе. Так за период с марта 2017 года по сентябрь 2020 года обвиняемая похитила более трех миллионов рублей. Подсудимая свою вину не признает.

Ранее URA.RU сообщало, что Горлаченко в 2021 году восстановили в должности директора Центра культуры. Ей были предъявлены обвинения в хищении денежных средств в особо крупном размере.

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В Тюменской области продолжается судебное следствие над директором «Центра культуры Армизонского района» Светланой Горлаченко, которую обвиняют в краже более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем telegram-канале. «В Армизонском районном суде продолжается судебное следствие по уголовному делу в отношении директора муниципального учреждения Светланы Горлаченко. Ее обвиняют в хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, Горлаченко устроила на работу фиктивного сотрудника, который не исполнял свою работу, при этом получал зарплату и передавал ее подозреваемой. Также Горлаченко получала денежные средства от администрации для покупки необходимых товаров, после чего предоставляла фиктивные сведения для отчетности, а деньги забирала себе. Так за период с марта 2017 года по сентябрь 2020 года обвиняемая похитила более трех миллионов рублей. Подсудимая свою вину не признает. Ранее URA.RU сообщало, что Горлаченко в 2021 году восстановили в должности директора Центра культуры. Ей были предъявлены обвинения в хищении денежных средств в особо крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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