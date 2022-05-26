26 мая 2022

Bloomberg: США и Тайвань готовы укрепить экономику между странами

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США и Тайвань объявят о переговорах по углублению экономических связей Фото:

США и Тайвань планируют объявить о переговорах для укрепления экономических связей между странами. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

«Переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического сотрудничества и устойчивости цепочки поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле. Сделка, вероятно, будет включать в себя области упрощения процедур торговли, работы в цепочке поставок и торговли сельскохозяйственной продукцией», — сообщает Bloomberg.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР.

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США и Тайвань планируют объявить о переговорах для укрепления экономических связей между странами. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. «Переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического сотрудничества и устойчивости цепочки поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле. Сделка, вероятно, будет включать в себя области упрощения процедур торговли, работы в цепочке поставок и торговли сельскохозяйственной продукцией», — сообщает Bloomberg. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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