Bloomberg: США и Тайвань готовы укрепить экономику между странами

27 мая 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

США и Тайвань объявят о переговорах по углублению экономических связей Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Тайвань планируют объявить о переговорах для укрепления экономических связей между странами. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. «Переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического сотрудничества и устойчивости цепочки поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле. Сделка, вероятно, будет включать в себя области упрощения процедур торговли, работы в цепочке поставок и торговли сельскохозяйственной продукцией», — сообщает Bloomberg. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР.

США и Тайвань планируют объявить о переговорах для укрепления экономических связей между странами. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. «Переговоры будут сосредоточены на укреплении экономического сотрудничества и устойчивости цепочки поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле. Сделка, вероятно, будет включать в себя области упрощения процедур торговли, работы в цепочке поставок и торговли сельскохозяйственной продукцией», — сообщает Bloomberg. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР.