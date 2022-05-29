29 мая 2022

Генерал МВД представил начальника полиции в челябинском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Подполковник Руслан Саматов возглавил межмуниципальный ОМВД «Троицкий» Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником межмуниципального отдела МВД «Троицкий» назначен подполковник Руслан Саматов. 30 мая личному составу его представил начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

«Михаил Иванович Скоков 30 мая находится в Троицке, где представляет нового начальника ОМВД. Предыдущий начальник, полковник полиции Александр Колесов вышел на пенсию», — рассказали в пресс-службе.

Руслан Саматов родился 28 апреля 1978 года в поселке Аргаяш. В 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району. В 2000 году был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска, а в 2004 году возглавил отдел уголовного розыска. С 2013 года работал в должности заместителя начальника — начальника полиции ОМВД России по Аргаяшскому району. С марта 2016 года заместителем начальника — начальником полиции ОМВД России по Саткинскому району, затем в 2020 году стал начальником отдела МВД по Кунашакскому району.

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Новым начальником межмуниципального отдела МВД «Троицкий» назначен подполковник Руслан Саматов. 30 мая личному составу его представил начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. «Михаил Иванович Скоков 30 мая находится в Троицке, где представляет нового начальника ОМВД. Предыдущий начальник, полковник полиции Александр Колесов вышел на пенсию», — рассказали в пресс-службе. Руслан Саматов родился 28 апреля 1978 года в поселке Аргаяш. В 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району. В 2000 году был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска, а в 2004 году возглавил отдел уголовного розыска. С 2013 года работал в должности заместителя начальника — начальника полиции ОМВД России по Аргаяшскому району. С марта 2016 года заместителем начальника — начальником полиции ОМВД России по Саткинскому району, затем в 2020 году стал начальником отдела МВД по Кунашакскому району.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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