Боррель заявил, что Евросоюз должен стать военной силой

31 мая 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В ЕС считают, что использования мягкой силы недостаточно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ситуация на Украине показала, что Евросоюз должен стать военной силой. Такое заявление сделал глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине — недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», — цитирует ТАСС Боррреля. Также он выразил надежду, что Россия будет продавать нефть со скидкой из-за эмбарго, которое ввел Евросоюз. Ранее Евросоюз запретил две трети российской нефти. Лидеры стран ЕС решили ограничить импорт даже несмотря на продолжающие разногласия среди его членов. Венгрия не одобряла эту инициативу. После введения запрета выросла стоимость нефти. Евросоюз надеется сократить до 90% импорт нефти из РФ к 2022 году, цитирует RT главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Страны ЕС вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Ситуация на Украине показала, что Евросоюз должен стать военной силой. Такое заявление сделал глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине — недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», — цитирует ТАСС Боррреля. Также он выразил надежду, что Россия будет продавать нефть со скидкой из-за эмбарго, которое ввел Евросоюз. Ранее Евросоюз запретил две трети российской нефти. Лидеры стран ЕС решили ограничить импорт даже несмотря на продолжающие разногласия среди его членов. Венгрия не одобряла эту инициативу. После введения запрета выросла стоимость нефти. Евросоюз надеется сократить до 90% импорт нефти из РФ к 2022 году, цитирует RT главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Страны ЕС вводят санкции против России из-за спецоперации на Украине.