В Нижнем Тагиле кондуктор трамвая избила пассажира из-за 8 рублей. Видео

01 июня 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Пассажирка потребовала кондуктора сдать 8 рублей, но та наотрез отказалась этого делать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) кондуктор трамвая избила пассажирку, которой не досдала сдачу. Конфликт произошел 31 мая. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Пассажирка 12-го трамвая начала выяснять, почему кондуктор не додала ей сдачу — 8 рублей. Они начали громко ругаться. Девушка показывала кондуктору билет, но та отказалась возвращать деньги», — пишут в соцсети. В итоге кондуктор несколько раз ударила девушку. Остальные пассажиры предложили возместить девушке восемь рублей, но та отказалась, заявив, что это — дело принципа. Поэтому пострадавшая подаст жалобу на кондуктора. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МУП «Тагильский трамвай» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) кондуктор трамвая избила пассажирку, которой не досдала сдачу. Конфликт произошел 31 мая. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Пассажирка 12-го трамвая начала выяснять, почему кондуктор не додала ей сдачу — 8 рублей. Они начали громко ругаться. Девушка показывала кондуктору билет, но та отказалась возвращать деньги», — пишут в соцсети. В итоге кондуктор несколько раз ударила девушку. Остальные пассажиры предложили возместить девушке восемь рублей, но та отказалась, заявив, что это — дело принципа. Поэтому пострадавшая подаст жалобу на кондуктора. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МУП «Тагильский трамвай» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.