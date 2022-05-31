31 мая 2022

В Нижнем Тагиле кондуктор трамвая избила пассажира из-за 8 рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, кондуктор, билет, ржд, железная дорога
Пассажирка потребовала кондуктора сдать 8 рублей, но та наотрез отказалась этого делать Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) кондуктор трамвая избила пассажирку, которой не досдала сдачу. Конфликт произошел 31 мая. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Пассажирка 12-го трамвая начала выяснять, почему кондуктор не додала ей сдачу — 8 рублей. Они начали громко ругаться. Девушка показывала кондуктору билет, но та отказалась возвращать деньги», — пишут в соцсети. В итоге кондуктор несколько раз ударила девушку.

Остальные пассажиры предложили возместить девушке восемь рублей, но та отказалась, заявив, что это — дело принципа. Поэтому пострадавшая подаст жалобу на кондуктора. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МУП «Тагильский трамвай» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) кондуктор трамвая избила пассажирку, которой не досдала сдачу. Конфликт произошел 31 мая. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Пассажирка 12-го трамвая начала выяснять, почему кондуктор не додала ей сдачу — 8 рублей. Они начали громко ругаться. Девушка показывала кондуктору билет, но та отказалась возвращать деньги», — пишут в соцсети. В итоге кондуктор несколько раз ударила девушку. Остальные пассажиры предложили возместить девушке восемь рублей, но та отказалась, заявив, что это — дело принципа. Поэтому пострадавшая подаст жалобу на кондуктора. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МУП «Тагильский трамвай» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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