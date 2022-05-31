Новый жилой комплекс с торговыми площадками планируют построить на улице Ставропольской в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Для постройки придется расселить несколько жилых домов.
«Концепция проекта жилого комплекса „На Ставропольской“ предполагает два многоквартирных и многоэтажных дома с переменной этажностью от 7 до 17 этажей, соединенных между собой торговыми галереями. В рамках договора КРТ (комплекс развития территории — прим. URA.RU) отселению подлежат два многоквартирных дома по улице Ставропольская, 1 и 1а. Период реализации проекта — 2023—2025 годы. С момента ввода в эксплуатацию будет действовать пятилетняя гарантия», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Жилая площадь под проект составляет 17 тысяч 244 квадратных метра, а площадь под коммерческую недвижимость — одну тысячу 345 квадратных метра. Общая площадь земельного участка под застройку составляет 1,08 гектара. Также у застройщика в планах создание почти 400 парковочных мест.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени построят новый жилой комплекс на Червишевском тракте. Размещение домов предполагается в границах улиц Молодежная, Червишевский тракт, Ставропольская и Самарцева.
Карта: Расположение домов по улице Ставропольская на месте, которых построят новый ЖК
Фото: Макет нового ЖК «На Ставропольской»
Фото: Официальная страница департамента имущественных отношений Тюмени
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Новый жилой комплекс с торговыми площадками планируют построить на улице Ставропольской в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Для постройки придется расселить несколько жилых домов. «Концепция проекта жилого комплекса „На Ставропольской“ предполагает два многоквартирных и многоэтажных дома с переменной этажностью от 7 до 17 этажей, соединенных между собой торговыми галереями. В рамках договора КРТ (комплекс развития территории — прим. URA.RU) отселению подлежат два многоквартирных дома по улице Ставропольская, 1 и 1а. Период реализации проекта — 2023—2025 годы. С момента ввода в эксплуатацию будет действовать пятилетняя гарантия», — сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Жилая площадь под проект составляет 17 тысяч 244 квадратных метра, а площадь под коммерческую недвижимость — одну тысячу 345 квадратных метра. Общая площадь земельного участка под застройку составляет 1,08 гектара. Также у застройщика в планах создание почти 400 парковочных мест. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени построят новый жилой комплекс на Червишевском тракте. Размещение домов предполагается в границах улиц Молодежная, Червишевский тракт, Ставропольская и Самарцева.