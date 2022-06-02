Спикер думы Екатеринбурга пожаловался на Владимира Соловьева еще после майских праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Свердловская прокуратура побоялась привлекать телеведущего Владимира Соловьева к административной ответственности за его высказывания про Екатеринбург. Поэтому жалоба гордумы передана в прокуратуру Москвы, то есть будет рассмотрена по месту жительства журналиста, сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом разбирательства.

«Изначально жалоба [спикера думы Игоря Володина] была направлена в городскую прокуратуру, затем — через областную — в Москву. Потому что местные прокуроры посчитали, что, если самостоятельно предпримут какие-то действия в отношении Соловьева, могут быть последствия. К тому же с процессуальной точки зрения все выглядит обоснованно: все-таки Соловьев находится там, в столице», — поделился собеседник, близкий к надзорному ведомству.

В разговоре с URA.RU Володин не стал это комментировать. Он лишь подтвердил, что его жалобу действительно рассмотрят в Москве.

Володин направил ее сразу после майских праздников — со ссылкой на обращения от оскорбившихся ветеранских организаций. В конце апреля Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на это отреагировали многие известные уральцы, включая губернатора Евгения Куйвашева. В дальнейшей полемике Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. А реагируя на обращение Володина в прокуратуру, он пообещал собрать компромат на народных избранников, сравнил их рейтинги с «обезжиренным молоком» и предложил отправиться на Донбасс.

По данным агентства, коллеги-депутаты убеждали Володина не вступать в конфликт. Так как спикер был непреклонен, в кулуарах родилась версия, что он действует якобы по просьбе Куйвашева или его ближайшего окружения. Однако в частных разговорах Володин дает понять, что как бывший силовик просто хочет, чтобы Соловьев ответил перед законом, и поэтому не идет по пути видеообращений и писем начальству телеведущего.

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