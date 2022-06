В Германии заявили о резком изменении позиции США по Украине

США уже добились желаемого и не хотят продолжения конфликта, считает Петр Быстронь

Заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о примирении Украины и России свидетельствует об изменившейся позиции Вашингтона. Об этом заявил депутат немецкого Бундестага Петр Быстронь. Он также напомнил: ранее издание The New York Times заявило, что не в интересах США втягиваться в вооруженный конфликт с Россией.

«Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте, а началось все не так давно с влиятельного издания The New York Times. Оно призвало президента Джо Байдена ясно обозначить Украине „границы западной поддержки" и подчеркнуло, что „не в интересах США втягиваться в продолжительный вооруженный конфликт с Россией"», — заявил Петр Быстронь в интервью чешскому изданию iDNES.cz.

Депутат напомнил, что высказывания Киссинджера противоречат мнению западных политиков, которые выступают против мирного разрешения конфликта на Украине. При этом Быстронь подчеркнул, что ни бывший госсекретарь, ни The New York Times не стали поклонниками президента РФ Владимира Путина.

«Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», — считает депутат Бундестага.

Быстронь заявил, что за 30 лет США и так уже расширили сферу своего влияния до Днепра. При этом Украина, по его мнению, входит в сферу влияния уже другой страны, поэтому все ее призывы о помощи к Вашингтону тщетны.

Ранее Киссинджер заявил, что Киев и Москва должны начать переговоры в ближайшие два месяца, а Запад — прекратить попытки нанести сокрушительное поражение вооруженным силам РФ. Для этого Украине придется пойти на ряд уступок, считает бывший госсекретарь. Украинского президента Владимира Зеленского возмутило это предложение.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Киев и Москва провели несколько раундов переговоров, но на данный момент они приостановлены. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка процесса была инициативой Украины.

