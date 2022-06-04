04 июня 2022
03 июня 2022

В Ноябрьске обнаружили мертвого зайца с леской на шее

© Служба новостей «URA.RU»
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Заяц у главного корпуса ЮуРГУ. Челябинск, заяц, животное, дикое животное
Животное было привязано к дереву Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в соцсети «ВКонтакте» обсуждают находку одного из местных жителей. Пост и видео о мертвом зайце с леской на шее опубликованы в группе «Происшествия Ноябрьск».

«Нашли за ветеринарной клиникой зайца, привязанного к дереву леской за шею. Что за живодеры это сделали», — пишет анонимный автор поста.

«Какая жестокость в людях», — поделилась в комментариях Наталья Клыгина. «Твари! Бегают несколько зайцев, и тех надо убить!», — возмутилась Алла Сливочная. «Такое может сделать только мерзкое существо», — написала Наталья Никулина.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные в микрорайоне Тундровый, 5 в Новом Уренгое выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Об этом в соцсетях сообщила девушка, которая на время приютила животных.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в соцсети «ВКонтакте» обсуждают находку одного из местных жителей. Пост и видео о мертвом зайце с леской на шее опубликованы в группе «Происшествия Ноябрьск». «Нашли за ветеринарной клиникой зайца, привязанного к дереву леской за шею. Что за живодеры это сделали», — пишет анонимный автор поста. «Какая жестокость в людях», — поделилась в комментариях Наталья Клыгина. «Твари! Бегают несколько зайцев, и тех надо убить!», — возмутилась Алла Сливочная. «Такое может сделать только мерзкое существо», — написала Наталья Никулина. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные в микрорайоне Тундровый, 5 в Новом Уренгое выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Об этом в соцсетях сообщила девушка, которая на время приютила животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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