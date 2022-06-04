В Ноябрьске обнаружили мертвого зайца с леской на шее

Животное было привязано к дереву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в соцсети «ВКонтакте» обсуждают находку одного из местных жителей. Пост и видео о мертвом зайце с леской на шее опубликованы в группе «Происшествия Ноябрьск».

«Нашли за ветеринарной клиникой зайца, привязанного к дереву леской за шею. Что за живодеры это сделали», — пишет анонимный автор поста.

«Какая жестокость в людях», — поделилась в комментариях Наталья Клыгина. «Твари! Бегают несколько зайцев, и тех надо убить!», — возмутилась Алла Сливочная. «Такое может сделать только мерзкое существо», — написала Наталья Никулина.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные в микрорайоне Тундровый, 5 в Новом Уренгое выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Об этом в соцсетях сообщила девушка, которая на время приютила животных.