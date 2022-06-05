В Нижневартовске сторож палкой избил ребенка

06 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске сторож ударил ребенка, который забрался на охраняемый объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) сторож охраняемого объекта палкой ударил четырнадцатилетнего ребенка, пытаясь его прогнать. В результате мальчик получил телесные повреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД города. «Мальчик ехал мимо этого объекта и думал, что он заброшенный. Полез через забор, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, что объект охраняемый. Сторожу это не понравилось. Прогоняя мальчика, он нанес ему предметом, вроде палки, телесные повреждения», — сказали в полиции. В пресс-службе УМВД добавили, что по показаниям сторожа, он оборонялся. На данный момент по данному факту проводится проверка. На место происшествия также приехала скорая. Ребенок получил ушиб голени, тяжелых повреждений избежал. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) сторож охраняемого объекта палкой ударил четырнадцатилетнего ребенка, пытаясь его прогнать. В результате мальчик получил телесные повреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД города. «Мальчик ехал мимо этого объекта и думал, что он заброшенный. Полез через забор, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, что объект охраняемый. Сторожу это не понравилось. Прогоняя мальчика, он нанес ему предметом, вроде палки, телесные повреждения», — сказали в полиции. В пресс-службе УМВД добавили, что по показаниям сторожа, он оборонялся. На данный момент по данному факту проводится проверка. На место происшествия также приехала скорая. Ребенок получил ушиб голени, тяжелых повреждений избежал.