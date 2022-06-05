В Нижневартовске сторож палкой избил ребенка

В Нижневартовске (ХМАО) сторож охраняемого объекта палкой ударил четырнадцатилетнего ребенка, пытаясь его прогнать. В результате мальчик получил телесные повреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД города.
«Мальчик ехал мимо этого объекта и думал, что он заброшенный. Полез через забор, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, что объект охраняемый. Сторожу это не понравилось. Прогоняя мальчика, он нанес ему предметом, вроде палки, телесные повреждения», — сказали в полиции.
В пресс-службе УМВД добавили, что по показаниям сторожа, он оборонялся. На данный момент по данному факту проводится проверка. На место происшествия также приехала скорая. Ребенок получил ушиб голени, тяжелых повреждений избежал.
В Нижневартовске (ХМАО) сторож охраняемого объекта палкой ударил четырнадцатилетнего ребенка, пытаясь его прогнать. В результате мальчик получил телесные повреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД города. «Мальчик ехал мимо этого объекта и думал, что он заброшенный. Полез через забор, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, что объект охраняемый. Сторожу это не понравилось. Прогоняя мальчика, он нанес ему предметом, вроде палки, телесные повреждения», — сказали в полиции. В пресс-службе УМВД добавили, что по показаниям сторожа, он оборонялся. На данный момент по данному факту проводится проверка. На место происшествия также приехала скорая. Ребенок получил ушиб голени, тяжелых повреждений избежал.