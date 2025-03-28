28 марта 2025

Жители ХМАО смогут увидеть частичное солнечное затмение

© Служба новостей «URA.RU»
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Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители Сургута в субботу 29 марта
Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители Сургута в субботу 29 марта Фото:

Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом журналистам сообщили в Московском планетарии.

«Двадцать девятого марта с 11.51 и до 15.44 по московскому времени произойдет частное затмение Солнца. Различные фазы можно будет наблюдать в Архангельске, Великом Новгороде, Мурманске, Дудинке, Нарьян-Маре, Норильске, Петрозаводске, Пскове, Сыктывкаре, Вологде, Воркуте, Калининграде, Костроме, Сургуте», — рассказали со ссылкой на планетарий РИА Новости.

Максимальная фаза затмения наступит в 13:49 по московскому времени и будет видна на восходе Солнца в Гудзоновом заливе. Оно продлится около четырех часов и будет наблюдаться в созвездии Рыбы. 

Ранее URA.RU сообщало, что в январе жители УрФО и Перми могли увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе. Венеру, Марс, Юпитер, МКС и самую яркую звезду Сириус можно было наблюдать даже невооруженным глазом. 

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Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом журналистам сообщили в Московском планетарии. «Двадцать девятого марта с 11.51 и до 15.44 по московскому времени произойдет частное затмение Солнца. Различные фазы можно будет наблюдать в Архангельске, Великом Новгороде, Мурманске, Дудинке, Нарьян-Маре, Норильске, Петрозаводске, Пскове, Сыктывкаре, Вологде, Воркуте, Калининграде, Костроме, Сургуте», — рассказали со ссылкой на планетарий РИА Новости. Максимальная фаза затмения наступит в 13:49 по московскому времени и будет видна на восходе Солнца в Гудзоновом заливе. Оно продлится около четырех часов и будет наблюдаться в созвездии Рыбы.  Ранее URA.RU сообщало, что в январе жители УрФО и Перми могли увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе. Венеру, Марс, Юпитер, МКС и самую яркую звезду Сириус можно было наблюдать даже невооруженным глазом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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