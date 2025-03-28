Жители ХМАО смогут увидеть частичное солнечное затмение

Жители Сургута (ХМАО) смогут увидеть частичное солнечное затмение. Об этом журналистам сообщили в Московском планетарии.
«Двадцать девятого марта с 11.51 и до 15.44 по московскому времени произойдет частное затмение Солнца. Различные фазы можно будет наблюдать в Архангельске, Великом Новгороде, Мурманске, Дудинке, Нарьян-Маре, Норильске, Петрозаводске, Пскове, Сыктывкаре, Вологде, Воркуте, Калининграде, Костроме, Сургуте», — рассказали со ссылкой на планетарий РИА Новости.
Максимальная фаза затмения наступит в 13:49 по московскому времени и будет видна на восходе Солнца в Гудзоновом заливе. Оно продлится около четырех часов и будет наблюдаться в созвездии Рыбы.
Ранее URA.RU сообщало, что в январе жители УрФО и Перми могли увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе. Венеру, Марс, Юпитер, МКС и самую яркую звезду Сириус можно было наблюдать даже невооруженным глазом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!