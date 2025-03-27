27 марта 2025

Космонавт из ХМАО готовится к отправке в экспедицию на МКС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск ракеты запланирован 8 апреля
Запуск ракеты запланирован 8 апреля Фото:

Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков готовится к отправке в экспедицию на Международную космическую станцию. Запуск ракеты запланирован 8 апреля с космодрома Байконур. Об этом корпорация «Роскосмос» сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Пуск будет посвящен 80-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне. „Ракета Победы“ выведет 8 апреля на орбиту новый пилотируемый корабль „Союз МС-27“», — следует из сообщения. Ракету уже обклеили официальной символикой. Видео о подготовке к запуску корпорация опубликовала во «ВКонтакте».

Рыжиков вошел в состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции на МКС. В коллективе есть еще один космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Вартовчанин уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.

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Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков готовится к отправке в экспедицию на Международную космическую станцию. Запуск ракеты запланирован 8 апреля с космодрома Байконур. Об этом корпорация «Роскосмос» сообщила в соцсети «ВКонтакте». «Пуск будет посвящен 80-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне. „Ракета Победы“ выведет 8 апреля на орбиту новый пилотируемый корабль „Союз МС-27“», — следует из сообщения. Ракету уже обклеили официальной символикой. Видео о подготовке к запуску корпорация опубликовала во «ВКонтакте». Рыжиков вошел в состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции на МКС. В коллективе есть еще один космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Вартовчанин уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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