Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков готовится к отправке в экспедицию на Международную космическую станцию. Запуск ракеты запланирован 8 апреля с космодрома Байконур. Об этом корпорация «Роскосмос» сообщила в соцсети «ВКонтакте».
«Пуск будет посвящен 80-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне. „Ракета Победы“ выведет 8 апреля на орбиту новый пилотируемый корабль „Союз МС-27“», — следует из сообщения. Ракету уже обклеили официальной символикой. Видео о подготовке к запуску корпорация опубликовала во «ВКонтакте».
Рыжиков вошел в состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции на МКС. В коллективе есть еще один космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.
Вартовчанин уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!