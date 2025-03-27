Вахтовиков из ХМАО приглашают на работу сварщиками с зарплатой до 500 тысяч рублей

Компания, занимающаяся строительством трубопроводов и обустройством нефтегазовых месторождений, ищет в ХМАО опытных сварщиков на зарплату до полумиллиона рублей за вахту. Рабочие будут строить газопровод на объекте компании «Газпром», сообщил URA.RU работодатель.
«На проект по строительству комплекса по переработке газа компании „Газпром“ нужны сварщики с опытом работы от трех лет. Чистыми на руки сварщик может получать до 500 тысяч рублей при длительности вахты 60 дней», — сообщил агентству представитель компании-подрядчика, набирающей персонал.
У соискателей должен быть допуск НАКС — специальное удостоверение, которое подтверждает, что он умеет работать по стандартам газовой компании. Сварщикам предстоит соединять участки труб между собой и при необходимости устранять повреждения.
Вахта длится 60 дней, потом дается месяц отдыха. Сварщикам придется работать примерно 9–10 часов в сутки. До места работы и обратно сотрудники добираются за счет работодателя. Объект находится в получасе от вахтового поселка, где расположены модульные общежития со всеми удобствами. Компания обеспечивает сотрудников бесплатным трехразовым питанием, выдает форму и обувь.
Ранее URA.RU писало, что рабочих из ХМАО приглашают на вахту в Курскую область для строительства атомной электростанции. Соискателям предлагают зарплату от 520 тысяч рублей.
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