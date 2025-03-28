Дорожники ХМАО раскрыли планы на строительно-ремонтный сезон

В ХМАО отремонтируют более 380 километров дорог и мостов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожно-строительный сезон в ХМАО начнется в мае
Дорожно-строительный сезон в ХМАО начнется в мае Фото:

В 2025 году в ХМАО планируется отремонтировать более 380 километров дорог и мостов. Об этом окружной Стройкомплекс сообщил в своем telegram-канале.

«На сегодняшний день в округе активно организуют конкурсные процедуры на выполнение дорожных работ. По многим объектам уже заключены контракты с подрядчиками», — следует из сообщения.

Ожидается, что более половины из 380 километров введут в эксплуатацию в 2025 году. Дорожно-строительный сезон ориентировочно стартует в мае.

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В 2025 году в ХМАО планируется отремонтировать более 380 километров дорог и мостов. Об этом окружной Стройкомплекс сообщил в своем telegram-канале. «На сегодняшний день в округе активно организуют конкурсные процедуры на выполнение дорожных работ. По многим объектам уже заключены контракты с подрядчиками», — следует из сообщения. Ожидается, что более половины из 380 километров введут в эксплуатацию в 2025 году. Дорожно-строительный сезон ориентировочно стартует в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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