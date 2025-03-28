Дорожники ХМАО раскрыли планы на строительно-ремонтный сезон

Дорожно-строительный сезон в ХМАО начнется в мае
В 2025 году в ХМАО планируется отремонтировать более 380 километров дорог и мостов. Об этом окружной Стройкомплекс сообщил в своем telegram-канале.
«На сегодняшний день в округе активно организуют конкурсные процедуры на выполнение дорожных работ. По многим объектам уже заключены контракты с подрядчиками», — следует из сообщения.
Ожидается, что более половины из 380 километров введут в эксплуатацию в 2025 году. Дорожно-строительный сезон ориентировочно стартует в мае.
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