Депутат думы ХМАО Алексей Савинцев заподозрил, что среди чиновников в государственных органах власти и администрациях муниципалитетов есть причастные к «пятой колонне». Такое предположение он выдвинул в связи с тем, что 9 Мая они не вывешивали знамя Победы.
«В 2023 году более половины муниципалитетов знамя Победы не вывесили. Мало того, и государственные органы, которые соответственно с окружным законом вывешивать знамя Победы, в 2024 году это не сделали. Я хочу задать вопрос: а разве у нас в Югре кто-то стесняется победы наших предков над фашизмом? Ну, я надеюсь, что это не работа той самой „пятой колонны“» — сказал Савинцев на 43-м заседании думы Югры.
Председатель думы ХМАО Борис Хохряков его вопроса не понял и переспросил: «Это вы нас [депутатов, участвующих в заседании] называете „пятой колонной“?». Савинцев поспешил оправдаться, сказав, что имел ввиду чиновников из администраций, а после и вовсе сказал, что они могли «просто ошибиться».
В итоге Савинцев предложил законодательно закрепить рекомендацию вывешивать знамя Великой Победы на зданиях администраций 9 Мая. На вопрос о том, какая ответственность будет предусмотрена за неисполнение этого закона, он ответил, что это второй шаг: «Когда его примут. тогда внесем второй законопроект об ответственности». Это вызвало громкий хохот у чиновников, однако законопроект был принят.
На этом же заседании депутаты решили расширить меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях.
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