Фермеры продают в ХМАО живых баранов к празднику Ураза-байрам

Туша в среднем выйдет на 30 тысяч рублей
Югорские фермеры распродают живых баранов в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам. Туша в среднем обойдется в 30 тысяч рублей.
«Продам четырех баранов породы дорпер. Рождены в январе», — говорится в одном из объявлений, размещенных на «Авито». За одного барана продавец просит 30 тысяч рублей. Другие фермеры готовы обговорить стоимость индивидуально с клиентами.
В некоторых объявлениях уточняется, что баранов продают именно к Ураза-байрам. Животных используют для обряда жертвоприношения в качестве дара Аллаху. Мусульмане отметят праздник 30 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!