27 марта 2025

Фермеры продают в ХМАО живых баранов к празднику Ураза-байрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Туша в среднем выйдет на 30 тысяч рублей
Туша в среднем выйдет на 30 тысяч рублей Фото:

Югорские фермеры распродают живых баранов в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам. Туша в среднем обойдется в 30 тысяч рублей.

«Продам четырех баранов породы дорпер. Рождены в январе», — говорится в одном из объявлений, размещенных на «Авито». За одного барана продавец просит 30 тысяч рублей. Другие фермеры готовы обговорить стоимость индивидуально с клиентами.

В некоторых объявлениях уточняется, что баранов продают именно к Ураза-байрам. Животных используют для обряда жертвоприношения в качестве дара Аллаху. Мусульмане отметят праздник 30 марта.

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Югорские фермеры распродают живых баранов в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам. Туша в среднем обойдется в 30 тысяч рублей. «Продам четырех баранов породы дорпер. Рождены в январе», — говорится в одном из объявлений, размещенных на «Авито». За одного барана продавец просит 30 тысяч рублей. Другие фермеры готовы обговорить стоимость индивидуально с клиентами. В некоторых объявлениях уточняется, что баранов продают именно к Ураза-байрам. Животных используют для обряда жертвоприношения в качестве дара Аллаху. Мусульмане отметят праздник 30 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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