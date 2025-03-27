27 марта 2025

Полиция ХМАО сделала заявление о всплеске преступности среди мигрантов

Полиция ХМАО опровергла информацию о всплеске преступности среди мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция опровергла информацию о всплеске преступности среди мигрантов
Полиция опровергла информацию о всплеске преступности среди мигрантов Фото:

Полиция Югры опровергла информацию о том, что преступность среди мигрантов в 2024 году возросла на 34%. На самом деле речь идет о 3,4%, пишет ведомство в своем telegram-канале.

«В ряде telegram-каналов и некоторых СМИ получила распространение недостоверная информация о том, что „в Югре 34% от всех преступлений в 2024 году было совершено мигрантами“. УМВД России по ХМАО — Югре сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — пишет telegram-канал «Полиция Югры». В прошлом году количество преступлений, совершенных мигрантами, составило всего 3,4% от общего числа.

Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО наказал мигрантов, купивших поддельные паспорта. Нарушители заплатили штраф в 10 000 рублей.

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Полиция Югры опровергла информацию о том, что преступность среди мигрантов в 2024 году возросла на 34%. На самом деле речь идет о 3,4%, пишет ведомство в своем telegram-канале. «В ряде telegram-каналов и некоторых СМИ получила распространение недостоверная информация о том, что „в Югре 34% от всех преступлений в 2024 году было совершено мигрантами“. УМВД России по ХМАО — Югре сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — пишет telegram-канал «Полиция Югры». В прошлом году количество преступлений, совершенных мигрантами, составило всего 3,4% от общего числа. Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО наказал мигрантов, купивших поддельные паспорта. Нарушители заплатили штраф в 10 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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