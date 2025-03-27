Жители Нижневартовска пожаловались на многочасовые очереди в больнице

Жители Нижневартовска недовольны очередями в поликлинике №1. По их словам, ждать приема приходится по 1,5-2 часа, при том, что все пришли по талонам предварительной записи.
«Что творится в поликлинике №1?..Люди сидят по талонам 1,5-2 часа», — написал недовольный варовчанин.
Он рассказал, что его мама проходит обследования после инсульта и не может долго сидеть на месте из-за «скачущего давления». Чтобы быстро все пройти, она записалась на прием по талону предварительной записи на 17:30, однако в 18:43 все еще находилась в очереди пятой по счету.
URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается.
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