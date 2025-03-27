27 марта 2025

Жители Нижневартовска пожаловались на многочасовые очереди в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Записавшиеся по талонам предварительной записи ожидают приема по 1,5-2 часа
Записавшиеся по талонам предварительной записи ожидают приема по 1,5-2 часа Фото:

Жители Нижневартовска недовольны очередями в поликлинике №1. По их словам, ждать приема приходится по 1,5-2 часа, при том, что все пришли по талонам предварительной записи.

«Что творится в поликлинике №1?..Люди сидят по талонам 1,5-2 часа», — написал недовольный варовчанин.

Он рассказал, что его мама проходит обследования после инсульта и не может долго сидеть на месте из-за «скачущего давления». Чтобы быстро все пройти, она записалась на прием по талону предварительной записи на 17:30, однако в 18:43 все еще находилась в очереди пятой по счету.

URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается.

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Жители Нижневартовска недовольны очередями в поликлинике №1. По их словам, ждать приема приходится по 1,5-2 часа, при том, что все пришли по талонам предварительной записи. «Что творится в поликлинике №1?..Люди сидят по талонам 1,5-2 часа», — написал недовольный варовчанин. Он рассказал, что его мама проходит обследования после инсульта и не может долго сидеть на месте из-за «скачущего давления». Чтобы быстро все пройти, она записалась на прием по талону предварительной записи на 17:30, однако в 18:43 все еще находилась в очереди пятой по счету. URA.RU отправило запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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