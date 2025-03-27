Задолжавший миллионы инвесторам ресторатор из ХМАО объявил о блокировке счетов

Ресторатор из Сургута (ХМАО) Алексей Гулякин, задолжавший инвесторам 200 миллионов рублей, объявил о блокировке счетов. Это связано с большими налоговыми задолженностями и судебными разбирательствами. Сейчас он хочет попытаться заключить мировые соглашения, чтобы разблокировать счета и начать выплачивать долг.
«У меня ИП в большом минусе из-за судов по инвестиционным договорам. Там минус 25 миллионов рублей… Предлагали такой вариант: со всеми, кто подал в суд, заключить мировое соглашение, и чтобы приставы освободили ИП от блокировок. Далее вести открытую деятельность и выплачивать инвесторам процент от дохода», — написал Гулякин в своем telegram-канале.
Он выразил сомнения, что все инвесторы согласятся на этот вариант. Пока у ресторатора есть ООО, которое заблокировано не из-за судебных тяжб, а из-за несвоевременной сдачи отчетов и налоговых задолженностей. Он считает, что сейчас этим бизнесом заниматься «не вариант», потому что приставы могут и до него «в любой момент могут добраться».
Летом 2024 года Гулякин объявил об уходе из общепита. Владелец теперь уже закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами после того, как не смог вернуть им деньги. Он объявил о новом бизнес-плане, который по его мнению может выбраться из долговой ямы — бизнес готовых наборов для приготовления блинов.
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