Житель ХМАО выиграл миллион в лотерею, поставив на дату рождения

Житель Ханты-Мансийска Сергей Фролов выиграл в лотерею миллион рублей, выбрав билет с номером, совпадающим с датой его рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».
«На 1439-й тираж „Русского лото“ Сергей Фролов начал покупать лотерейные билеты заранее: часть из них выбрал рандомно, а один билет взял с датой своего рождения. Благодаря именно этому лотерейному билету житель Ханты-Мансийска выиграл 1 миллион рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото».
О выигрыше Сергей Фролов узнал во время отпуска. Билеты он проверял уже в машине, возвращаясь домой. «Мы ехали с семьей на машине. В тот момент я что-то эмоционально рассказывал, параллельно проверяя билеты на сайте „Столото“. Когда высветился миллион, я резко замолчал. Выждал паузу, пока не добрались до дома, и объявил о победе. Конечно, все были удивлены и рады одновременно», — цитирует слова югорчанина в своем сообщении пресс-служба «Столото».
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 9 млн рублей благодаря любимому числу. Сергей Еремин выиграл в лотерею девять миллионов рублей благодаря числу 13, которое является для него одним из любимых.
Житель Ханты-Мансийска Сергей Фролов выиграл в лотерею миллион рублей, выбрав билет с номером, совпадающим с датой его рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «На 1439-й тираж „Русского лото“ Сергей Фролов начал покупать лотерейные билеты заранее: часть из них выбрал рандомно, а один билет взял с датой своего рождения. Благодаря именно этому лотерейному билету житель Ханты-Мансийска выиграл 1 миллион рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото». О выигрыше Сергей Фролов узнал во время отпуска. Билеты он проверял уже в машине, возвращаясь домой. «Мы ехали с семьей на машине. В тот момент я что-то эмоционально рассказывал, параллельно проверяя билеты на сайте „Столото“. Когда высветился миллион, я резко замолчал. Выждал паузу, пока не добрались до дома, и объявил о победе. Конечно, все были удивлены и рады одновременно», — цитирует слова югорчанина в своем сообщении пресс-служба «Столото». Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 9 млн рублей благодаря любимому числу. Сергей Еремин выиграл в лотерею девять миллионов рублей благодаря числу 13, которое является для него одним из любимых.