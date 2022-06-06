06 июня 2022

Житель ХМАО выиграл миллион в лотерею, поставив на дату рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
О выигрыше югорчанин узнал, возвращаясь из отпуска Фото:

Житель Ханты-Мансийска Сергей Фролов выиграл в лотерею миллион рублей, выбрав билет с номером, совпадающим с датой его рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«На 1439-й тираж „Русского лото“ Сергей Фролов начал покупать лотерейные билеты заранее: часть из них выбрал рандомно, а один билет взял с датой своего рождения. Благодаря именно этому лотерейному билету житель Ханты-Мансийска выиграл 1 миллион рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

О выигрыше Сергей Фролов узнал во время отпуска. Билеты он проверял уже в машине, возвращаясь домой. «Мы ехали с семьей на машине. В тот момент я что-то эмоционально рассказывал, параллельно проверяя билеты на сайте „Столото“. Когда высветился миллион, я резко замолчал. Выждал паузу, пока не добрались до дома, и объявил о победе. Конечно, все были удивлены и рады одновременно», — цитирует слова югорчанина в своем сообщении пресс-служба «Столото».

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 9 млн рублей благодаря любимому числу. Сергей Еремин выиграл в лотерею девять миллионов рублей благодаря числу 13, которое является для него одним из любимых.

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Житель Ханты-Мансийска Сергей Фролов выиграл в лотерею миллион рублей, выбрав билет с номером, совпадающим с датой его рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «На 1439-й тираж „Русского лото“ Сергей Фролов начал покупать лотерейные билеты заранее: часть из них выбрал рандомно, а один билет взял с датой своего рождения. Благодаря именно этому лотерейному билету житель Ханты-Мансийска выиграл 1 миллион рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото». О выигрыше Сергей Фролов узнал во время отпуска. Билеты он проверял уже в машине, возвращаясь домой. «Мы ехали с семьей на машине. В тот момент я что-то эмоционально рассказывал, параллельно проверяя билеты на сайте „Столото“. Когда высветился миллион, я резко замолчал. Выждал паузу, пока не добрались до дома, и объявил о победе. Конечно, все были удивлены и рады одновременно», — цитирует слова югорчанина в своем сообщении пресс-служба «Столото». Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 9 млн рублей благодаря любимому числу. Сергей Еремин выиграл в лотерею девять миллионов рублей благодаря числу 13, которое является для него одним из любимых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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