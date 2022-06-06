Отключение светофоров привело к мегапробкам в центре Тюмени. Фото

07 июня 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Из-за дождя светофоры в центре Тюмени перестали работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отключение светофоров привело к многокилометровым пробкам в центре Тюмени. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает загруженность дорог на центральных улицах города в максимальные 10 баллов. «Очень сложная ситуация наблюдается на улице Профсоюзной и в районе ТРЦ „Галерея Вояж“. Движение здесь, фактически, встало. Автомобили двигаются с минимальной скоростью», — рассказал корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улицах Профсоюзная, Северная, Ленина, Орджоникидзе и Мориса Тореза загруженность дорог оценивается в максимальные 10 баллов. В региональном управлении ГИБДД агентству пояснили, что автоинспекторы будут регулировать дорожное движение на наиболее проблемных участках. «Движение на улицах М.Тореза, Профсоюзной, Малыгина, Ленина и др. в центре города затруднено. Из-за дождя произошло аварийное отключение светофоров в Тюмени на перекрестках улиц М.Тореза -Герцена, Советской-Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ -М.Горького, Запольной-Достоевского. На перекрестке улиц М.Тореза и Герцена работает регулировщик», — пояснили там URA.RU. Отключение светофоров привело к дорожному коллапсу в центре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Отключение светофоров привело к многокилометровым пробкам в центре Тюмени. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает загруженность дорог на центральных улицах города в максимальные 10 баллов. «Очень сложная ситуация наблюдается на улице Профсоюзной и в районе ТРЦ „Галерея Вояж“. Движение здесь, фактически, встало. Автомобили двигаются с минимальной скоростью», — рассказал корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улицах Профсоюзная, Северная, Ленина, Орджоникидзе и Мориса Тореза загруженность дорог оценивается в максимальные 10 баллов. В региональном управлении ГИБДД агентству пояснили, что автоинспекторы будут регулировать дорожное движение на наиболее проблемных участках. «Движение на улицах М.Тореза, Профсоюзной, Малыгина, Ленина и др. в центре города затруднено. Из-за дождя произошло аварийное отключение светофоров в Тюмени на перекрестках улиц М.Тореза -Герцена, Советской-Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ -М.Горького, Запольной-Достоевского. На перекрестке улиц М.Тореза и Герцена работает регулировщик», — пояснили там URA.RU.