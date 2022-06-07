В даркнете продают украинский загранпаспорт за 23 млн рублей. Скрин

07 июня 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Услуга опубликована интернет-магазином Ukraine Documents, который расположен в Киеве Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Готовый загранпаспорт гражданина Украины в Даркнете продают за 23 млн рублей. Объявление опубликовано на торговой платформе THIEF, которая недоступна с обычных браузеров. «Имеет все водные знаки и голограммы, как и в оригинале самого паспорта. Вноситься в базу данных в течение трех рабочих дней с момента вами получения самого документа, вы также будете проинформированы о внесение в базу. Мы гарантируем действие и ликвидность паспорта на границе с Украиной и другими государствами. Также работаем с гарантами. Необязательно по вашим настоящим данным, достаточно только фото для прохождения идентификации», — указано в объявлении. Услуга опубликована интернет-магазином Ukraine Documents, который расположен в Киеве. Сам магазин еще не произвел ни одной сделки. Стоимость услуги — 380 тысяч долларов (23,2 млн рублей). Ранее сообщалось, что стран Евросоюза после начала спецоперации РФ на Донбассе начали предоставлять льготы для украинских беженцев. В частности, в Бельгии сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Сумма пособия для них составляет 1200 евро, тогда как пенсии для граждан страны — 900 евро. Это вызвало волну возмущения среди коренных бельгийцев. Услуга опубликована интернет-магазином Ukraine Documents, который расположен в Киеве Фото: скриншот Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Готовый загранпаспорт гражданина Украины в Даркнете продают за 23 млн рублей. Объявление опубликовано на торговой платформе THIEF, которая недоступна с обычных браузеров. «Имеет все водные знаки и голограммы, как и в оригинале самого паспорта. Вноситься в базу данных в течение трех рабочих дней с момента вами получения самого документа, вы также будете проинформированы о внесение в базу. Мы гарантируем действие и ликвидность паспорта на границе с Украиной и другими государствами. Также работаем с гарантами. Необязательно по вашим настоящим данным, достаточно только фото для прохождения идентификации», — указано в объявлении. Услуга опубликована интернет-магазином Ukraine Documents, который расположен в Киеве. Сам магазин еще не произвел ни одной сделки. Стоимость услуги — 380 тысяч долларов (23,2 млн рублей). Ранее сообщалось, что стран Евросоюза после начала спецоперации РФ на Донбассе начали предоставлять льготы для украинских беженцев. В частности, в Бельгии сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Сумма пособия для них составляет 1200 евро, тогда как пенсии для граждан страны — 900 евро. Это вызвало волну возмущения среди коренных бельгийцев.