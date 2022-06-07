07 июня 2022
06 июня 2022

Прокуратура ЯНАО проверит провалы асфальта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Салехарда. ЯНАО, прокуратура янао, ямал
Мужчина провалился под землю вместе с асфальтом Фото:

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проведет проверку обстоятельств провала асфальта в Салехарде. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту будет организована проверка», — уточнили в прокуратуре региона. Однако, сроки мероприятия в ведомстве не уточнили.

Ранее мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Профильные службы на месте провели обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств.

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Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проведет проверку обстоятельств провала асфальта в Салехарде. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту будет организована проверка», — уточнили в прокуратуре региона. Однако, сроки мероприятия в ведомстве не уточнили. Ранее мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Профильные службы на месте провели обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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