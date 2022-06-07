Прокуратура ЯНАО проверит провалы асфальта

Мужчина провалился под землю вместе с асфальтом
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проведет проверку обстоятельств провала асфальта в Салехарде. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту будет организована проверка», — уточнили в прокуратуре региона. Однако, сроки мероприятия в ведомстве не уточнили.
Ранее мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Профильные службы на месте провели обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств.
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