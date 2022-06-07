Прокуратура ЯНАО проверит провалы асфальта

08 июня 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Мужчина провалился под землю вместе с асфальтом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проведет проверку обстоятельств провала асфальта в Салехарде. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту будет организована проверка», — уточнили в прокуратуре региона. Однако, сроки мероприятия в ведомстве не уточнили. Ранее мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Профильные службы на месте провели обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проведет проверку обстоятельств провала асфальта в Салехарде. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту будет организована проверка», — уточнили в прокуратуре региона. Однако, сроки мероприятия в ведомстве не уточнили. Ранее мужчина в Салехарде провалился под землю вместе с асфальтом. Профильные службы на месте провели обследование. Провал заделают в рамках гарантийных обязательств.