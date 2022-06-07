У председателя арбитражного суда ХМАО упали доходы

08 июня 2022 в 09:22 Размер текста - 17 +

Председатель арбитражного суда ХМАО Денис Лисянский стал меньше зарабатывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Председатель арбитражного суда ХМАО Денис Лисянский стал меньше зарабатывать. Об этом свидетельствует его налоговая декларация за 2021 год, опубликованная на сайте окружного арбитража. Судя по документам, Лисянский в 2021 году заработал порядка 8,5 млн рублей. В то время, как годом ранее его доход составлял 9,4 млн рублей. В собственности у председателя арбитражного суда ХМАО находятся три квартиры, а еще одна в служебном пользовании. Судя по декларации, Лисянский избавился от земельного участка, который находился у него в собственности в 2020 году. В гараже у председателя окружного арбитражного суда находится автомобиль Lexus RX. Ранее URA.RU сообщало, что доход губернатора ХМАО Натальи Комаровой за 2021 год составил 6,2 млн рублей. При этом у нее незначительно повысилась пенсия. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Председатель арбитражного суда ХМАО Денис Лисянский стал меньше зарабатывать. Об этом свидетельствует его налоговая декларация за 2021 год, опубликованная на сайте окружного арбитража. Судя по документам, Лисянский в 2021 году заработал порядка 8,5 млн рублей. В то время, как годом ранее его доход составлял 9,4 млн рублей. В собственности у председателя арбитражного суда ХМАО находятся три квартиры, а еще одна в служебном пользовании. Судя по декларации, Лисянский избавился от земельного участка, который находился у него в собственности в 2020 году. В гараже у председателя окружного арбитражного суда находится автомобиль Lexus RX. Ранее URA.RU сообщало, что доход губернатора ХМАО Натальи Комаровой за 2021 год составил 6,2 млн рублей. При этом у нее незначительно повысилась пенсия.