Мэр из ХМАО ответила жителям новых квартир с «дырами» в полу

08 июня 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Власти поселения не согласны с жалобами жителей дома в Пионерской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава поселения Пионерский Венера Зубчик не согласна с жалобами жителей дома №6 по улице Железнодорожной, заявившими, что в их новом доме «дыры» в полу. Своим мнением она поделилась с журналистом URA.RU. «Это повреждение напольного покрытия, а не дыры в полу. В этом доме перекрытия из железобетонных плит. Жители делают заявления, не понимая каких-то моментов», — рассказала агентству Зубчик. По словам главы, дом находится на гарантии и ремонтные работы будут проведены застройщиком в ближайшее время. «Застройщик добросовестный, но иногда откликается на возникающие проблемы с задержкой», — добавила глава Пионерского. С застройщиком, компанией ООО «Дружба Н», на момент публикации новости связаться не удалось. В администрации Советского района заявили что обращения жителей Пионерского взяты на контроль. Ранее URA.RU сообщало о проблемах дома в Пионерском, которому нет и года. Тогда жители рассказывали, что в полу их квартир появились «дыры», а проблему якобы никто не устраняет. Также местные считают, что в некоторых квартирах приборы учета воды работают с ошибками, показывая неверные данные. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава поселения Пионерский Венера Зубчик не согласна с жалобами жителей дома №6 по улице Железнодорожной, заявившими, что в их новом доме «дыры» в полу. Своим мнением она поделилась с журналистом URA.RU. «Это повреждение напольного покрытия, а не дыры в полу. В этом доме перекрытия из железобетонных плит. Жители делают заявления, не понимая каких-то моментов», — рассказала агентству Зубчик. По словам главы, дом находится на гарантии и ремонтные работы будут проведены застройщиком в ближайшее время. «Застройщик добросовестный, но иногда откликается на возникающие проблемы с задержкой», — добавила глава Пионерского. С застройщиком, компанией ООО «Дружба Н», на момент публикации новости связаться не удалось. В администрации Советского района заявили что обращения жителей Пионерского взяты на контроль. Ранее URA.RU сообщало о проблемах дома в Пионерском, которому нет и года. Тогда жители рассказывали, что в полу их квартир появились «дыры», а проблему якобы никто не устраняет. Также местные считают, что в некоторых квартирах приборы учета воды работают с ошибками, показывая неверные данные.