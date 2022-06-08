Захарова обиделась на посольство США из-за Пушкина

08 июня 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД резко пошутила над американцами, перепутавшими имя Пушкина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU России обидно за то, что посольство США в РФ не знает имении великого российского поэта Пушкина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич», — сказала Захарова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24». «Иван Сергеевич — это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева (Иван Сергеевич Шмелев, русский писатель, публицист, православный мыслитель — прим. ред.) имели в виду, высокоинтеллектуальные наши друзья?» — отметила она. 6 июня посольство США в РФ опубликовало праздничный пост по случаю дня рождения российского поэта Александра Пушкина и назвало его Иваном. Позже пост был отредактирован. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

России обидно за то, что посольство США в РФ не знает имении великого российского поэта Пушкина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич», — сказала Захарова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24». «Иван Сергеевич — это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева (Иван Сергеевич Шмелев, русский писатель, публицист, православный мыслитель — прим. ред.) имели в виду, высокоинтеллектуальные наши друзья?» — отметила она. 6 июня посольство США в РФ опубликовало праздничный пост по случаю дня рождения российского поэта Александра Пушкина и назвало его Иваном. Позже пост был отредактирован.