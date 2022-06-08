Захарова обиделась на посольство США из-за Пушкина

России обидно за то, что посольство США в РФ не знает имении великого российского поэта Пушкина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич», — сказала Захарова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24».
«Иван Сергеевич — это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева (Иван Сергеевич Шмелев, русский писатель, публицист, православный мыслитель — прим. ред.) имели в виду, высокоинтеллектуальные наши друзья?» — отметила она.
6 июня посольство США в РФ опубликовало праздничный пост по случаю дня рождения российского поэта Александра Пушкина и назвало его Иваном. Позже пост был отредактирован.
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России обидно за то, что посольство США в РФ не знает имении великого российского поэта Пушкина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич», — сказала Захарова на брифинге, который транслировался на телеканале «Россия 24». «Иван Сергеевич — это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева (Иван Сергеевич Шмелев, русский писатель, публицист, православный мыслитель — прим. ред.) имели в виду, высокоинтеллектуальные наши друзья?» — отметила она. 6 июня посольство США в РФ опубликовало праздничный пост по случаю дня рождения российского поэта Александра Пушкина и назвало его Иваном. Позже пост был отредактирован.