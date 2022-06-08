В Челябинске умер упавший с восьмого этажа ребенок

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, красный крест, скорая помощь
Мальчика увезли на скорой в больницу, но он скончался Фото:

Подросток, выпавший вечером 8 июня с общего балкона восьмого этажа одного из домов по улице Двинской, скончался. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Ребенка увезли на скорой. Он скончался», — уточнил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

Ранее агентство сообщало, что подросток упал с балкона 8-го этажа 15-этажного дома. Балконы в этом доме выходят во двор. По словам очевидцев, на асфальте от падения ребенка остались следы крови.

В данный момент неизвестно, каким образом ребенок попал в дом. Возможно, он является местным жителем.

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Подросток, выпавший вечером 8 июня с общего балкона восьмого этажа одного из домов по улице Двинской, скончался. Об этом URA.RU сообщил источник. «Ребенка увезли на скорой. Он скончался», — уточнил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону на звонок URA.RU не ответили. Ранее агентство сообщало, что подросток упал с балкона 8-го этажа 15-этажного дома. Балконы в этом доме выходят во двор. По словам очевидцев, на асфальте от падения ребенка остались следы крови. В данный момент неизвестно, каким образом ребенок попал в дом. Возможно, он является местным жителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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