В Челябинске умер упавший с восьмого этажа ребенок

Мальчика увезли на скорой в больницу, но он скончался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подросток, выпавший вечером 8 июня с общего балкона восьмого этажа одного из домов по улице Двинской, скончался. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Ребенка увезли на скорой. Он скончался», — уточнил URA.RU источник. В пресс-службе следственного управления СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

Ранее агентство сообщало, что подросток упал с балкона 8-го этажа 15-этажного дома. Балконы в этом доме выходят во двор. По словам очевидцев, на асфальте от падения ребенка остались следы крови.

В данный момент неизвестно, каким образом ребенок попал в дом. Возможно, он является местным жителем.