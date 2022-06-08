В Ханты-Мансийске спасатели «сняли» котенка с дерева струей воды. Видео

09 июня 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Из-за ветра подъем на дерево был опасен для жизни спасателей 86.mchs.gov.ru Пожарные 132 пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска спустили котенка с высокого дерева при помощи струи воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. «Спасти котенка попытались с помощью лестницы, но из-за сильного ветра и тонкого ствола дерева, и высоты не меньше 30 метров, подъем был бы опасен для жизни самих спасателей. Для спасения пушистого друга были приглашены специалисты со специальным оборудованием для лазания по деревьям, но и они не смогли забраться на верхушку дерева, по тем же причинам. Последним вариантом для спасения четвероного стало использование водяного напора», — сообщили в ведомстве. В работе были задействованы автоцистерна и подъемник. Спасатели рассказали, что после спуска котенок убежал. Ранее URA.RU сообщало, что во Всемирный день окружающей среды губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коте и собаках, которые живут в ее семье. Пост о домашних животных глава округа опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Пожарные 132 пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска спустили котенка с высокого дерева при помощи струи воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. «Спасти котенка попытались с помощью лестницы, но из-за сильного ветра и тонкого ствола дерева, и высоты не меньше 30 метров, подъем был бы опасен для жизни самих спасателей. Для спасения пушистого друга были приглашены специалисты со специальным оборудованием для лазания по деревьям, но и они не смогли забраться на верхушку дерева, по тем же причинам. Последним вариантом для спасения четвероного стало использование водяного напора», — сообщили в ведомстве. В работе были задействованы автоцистерна и подъемник. Спасатели рассказали, что после спуска котенок убежал. Ранее URA.RU сообщало, что во Всемирный день окружающей среды губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о коте и собаках, которые живут в ее семье. Пост о домашних животных глава округа опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте».