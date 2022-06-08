Мэр из ХМАО отказал в выплате пенсии предшественнику

09 июня 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Бывший глава Советского района Игорь Набатов остался без муниципальной пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Советского района отказала бывшему главе муниципалитета Игорю Набатову в назначении муниципальной премии, которая выплачивалась бы ему из местного бюджета. Это связано с недостижением экс-чиновником пенсионного возраста в момент его нахождения на должности. Эту ситуацию URA.RU прокомментировал действующий глава Советского района Евгений Буренков. «Игорь Александрович [Набатов, экс-глава Советского района] обращался к нам для выплаты муниципальной пенсии. Но ему в этом было отказано. Решение было принято на комиссии в связи с недостижением пенсионного возраста в момент нахождения на должности», — прокомментировал Буренков. Экс-глава Советского района в разговоре с URA.RU заявил, что воспринял отказ мэрии в назначении ему пенсии вполне спокойно. «Я спокойно воспринимаю. Я человек, соблюдающий законодательство всю жизнь. Если положено, то положено, если не положено, значит не положено», — резюмировал Набатов. Ранее URA.RU сообщало, что муниципальную пенсию оформил себе и прежний глава города Советский Александр Жуков после того, как ушел с поста. У Контрольно-счетной палаты администрации Советского района затем возникли претензии к тем начислениям, которым были выплачены экс-чиновнику. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Администрация Советского района отказала бывшему главе муниципалитета Игорю Набатову в назначении муниципальной премии, которая выплачивалась бы ему из местного бюджета. Это связано с недостижением экс-чиновником пенсионного возраста в момент его нахождения на должности. Эту ситуацию URA.RU прокомментировал действующий глава Советского района Евгений Буренков. «Игорь Александрович [Набатов, экс-глава Советского района] обращался к нам для выплаты муниципальной пенсии. Но ему в этом было отказано. Решение было принято на комиссии в связи с недостижением пенсионного возраста в момент нахождения на должности», — прокомментировал Буренков. Экс-глава Советского района в разговоре с URA.RU заявил, что воспринял отказ мэрии в назначении ему пенсии вполне спокойно. «Я спокойно воспринимаю. Я человек, соблюдающий законодательство всю жизнь. Если положено, то положено, если не положено, значит не положено», — резюмировал Набатов. Ранее URA.RU сообщало, что муниципальную пенсию оформил себе и прежний глава города Советский Александр Жуков после того, как ушел с поста. У Контрольно-счетной палаты администрации Советского района затем возникли претензии к тем начислениям, которым были выплачены экс-чиновнику.