«Никто не шевелится»: жительница ХМАО, живущая 7 лет в аварийном доме, обрушилась с критикой на мэрию

Жительница Солнечного (Сургутский район, ХМАО) пожаловалась в соцсетях на аварийный дом, в котором она проживает. Глава поселка в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что дом уже расселяется и югорчане получают ключи от нового жилья.
«С 2018 года дом признан аварийным и по сей день мы живём в таких условиях, где боишься за свою жизнь. Никто не шевелится, никто не торопится, а коммуналку платим по восемь тысяч» — написала югорчанка в telegram-канале «К-Информ».
Ситуацию прокомментировал глава поселка Игорь Наумов. Он рассказал, что дом признан аварийным, а сотрудники мэрии работают над переселением жильцов.
«Дом признан аварийным и находится в списках адресной программы. Сейчас специалисты администрации вручают жителям этого дома ключи [от новых квартир] для переселения», — рассказал URA.RU глава поселка Игорь Наумов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!