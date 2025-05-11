11 мая 2025

«Никто не шевелится»: жительница ХМАО, живущая 7 лет в аварийном доме, обрушилась с критикой на мэрию

В ХМАО жительница аварийного дома пожаловалась в мэрию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителей аварийного дома расселят в ближайшее время
Жителей аварийного дома расселят в ближайшее время Фото:

Жительница Солнечного (Сургутский район, ХМАО) пожаловалась в соцсетях на аварийный дом, в котором она проживает. Глава поселка в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что дом уже расселяется и югорчане получают ключи от нового жилья.

«С 2018 года дом признан аварийным и по сей день мы живём в таких условиях, где боишься за свою жизнь. Никто не шевелится, никто не торопится, а коммуналку платим по восемь тысяч» — написала югорчанка в telegram-канале «К-Информ».

Ситуацию прокомментировал глава поселка Игорь Наумов. Он рассказал, что дом признан аварийным, а сотрудники мэрии работают над переселением жильцов.

«Дом признан аварийным и находится в списках адресной программы. Сейчас специалисты администрации вручают жителям этого дома ключи [от новых квартир] для переселения», — рассказал URA.RU глава поселка Игорь Наумов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Солнечного (Сургутский район, ХМАО) пожаловалась в соцсетях на аварийный дом, в котором она проживает. Глава поселка в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что дом уже расселяется и югорчане получают ключи от нового жилья. «С 2018 года дом признан аварийным и по сей день мы живём в таких условиях, где боишься за свою жизнь. Никто не шевелится, никто не торопится, а коммуналку платим по восемь тысяч» — написала югорчанка в telegram-канале «К-Информ». Ситуацию прокомментировал глава поселка Игорь Наумов. Он рассказал, что дом признан аварийным, а сотрудники мэрии работают над переселением жильцов. «Дом признан аварийным и находится в списках адресной программы. Сейчас специалисты администрации вручают жителям этого дома ключи [от новых квартир] для переселения», — рассказал URA.RU глава поселка Игорь Наумов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...