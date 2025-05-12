12 мая 2025

В ХМАО несколько школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

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В ХМАО эвакуировали школы в Ханты-Мансийске и Мегионе (архивное фото)
В ХМАО эвакуировали школы в Ханты-Мансийске и Мегионе (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске 12 мая из школы №9 были эвакуированы несколько сотен учеников и сотрудников после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«В Ханты-Мансийске эвакуировали учеников школы № 9 из-за поступивших сообщений о минировании. В настоящее время идет проверка учебного заведения на наличие опасных предметов», — сообщает ТАСС. Все эвакуированные дети были отпущены по домам, занятия в школе отменили. 

В Мегионе 12 мая ученики начальной школы №4 также были отпущены домой из-за сигнала о минировании. Об этом с места событий сообщил корреспондент агентства. Преподаватель школы сообщила, что это была учебная тревога.

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В Ханты-Мансийске 12 мая из школы №9 были эвакуированы несколько сотен учеников и сотрудников после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона. «В Ханты-Мансийске эвакуировали учеников школы № 9 из-за поступивших сообщений о минировании. В настоящее время идет проверка учебного заведения на наличие опасных предметов», — сообщает ТАСС. Все эвакуированные дети были отпущены по домам, занятия в школе отменили.  В Мегионе 12 мая ученики начальной школы №4 также были отпущены домой из-за сигнала о минировании. Об этом с места событий сообщил корреспондент агентства. Преподаватель школы сообщила, что это была учебная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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