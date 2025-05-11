11 мая 2025

Гламурная звезда шоубиза приедет на гастроли в ХМАО

Певица Валерия выступит с концертом в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Валерии пройдет в Сургуте в декабре
Концерт Валерии пройдет в Сургуте в декабре Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Эстрадная певица Валерия выступит с концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Благодаря таланту, упорству и целеустремленности артистка стала настоящей звездой, покорила наших соотечественников и зарубежье. Путь к славе начался с раннего детства, а сама певица признается, что любовь к музыке стала определяющим фактором ее жизни», — говорится в афише.

В последний раз Валерия приезжала в ХМАО в 2022 году. Тогда она выступала на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске.

Об особых требованиях в райдере певица рассказывала в подкасте МУЗLOFT. Например, Валерия просит двухкомнатный номер с разными спальными местами для нее и супруга Иосифа Пригожина, по совместительству ее продюсера. Среди прочего заявлен и новый автомобиль, «чтобы не развалился» по дороге.

Летом в Сургуте выступит и молодежный певец Akmal. А осенью югорчан ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой, Линды.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пришлось перенести концерт рэпера Macan, который был запланирован 10 мая в Ледовом дворце спорта. Выступление отложили на неопределенный срок по причине мероприятий, которые проходили на площадке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Эстрадная певица Валерия выступит с концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Благодаря таланту, упорству и целеустремленности артистка стала настоящей звездой, покорила наших соотечественников и зарубежье. Путь к славе начался с раннего детства, а сама певица признается, что любовь к музыке стала определяющим фактором ее жизни», — говорится в афише. В последний раз Валерия приезжала в ХМАО в 2022 году. Тогда она выступала на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Об особых требованиях в райдере певица рассказывала в подкасте МУЗLOFT. Например, Валерия просит двухкомнатный номер с разными спальными местами для нее и супруга Иосифа Пригожина, по совместительству ее продюсера. Среди прочего заявлен и новый автомобиль, «чтобы не развалился» по дороге. Летом в Сургуте выступит и молодежный певец Akmal. А осенью югорчан ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой, Линды. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пришлось перенести концерт рэпера Macan, который был запланирован 10 мая в Ледовом дворце спорта. Выступление отложили на неопределенный срок по причине мероприятий, которые проходили на площадке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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