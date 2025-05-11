11 мая 2025

Нефтяная компания из ХМАО получила иск на 200 миллионов рублей от «Ростеха»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Ростеха» предъявило претензии к «дочке» «Роснефти» из Нижневартовска на 200 млн рублей
Предприятие «Ростеха» предъявило претензии к «дочке» «Роснефти» из Нижневартовска на 200 млн рублей Фото:

АО «ОДК-Газовые турбины», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех», подало в суд на нефтяную компанию «Самотлорнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти» в Нижневартовске. Компания требует взыскать с нефтяников  больше 200 миллионов рублей за нарушение условий договора поставки, указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

«АО „ОДК-Газовые турбины“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. Сумма исковых требований составляет 215?503?179,83 руб.», — указано в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

Ответчиком по делу выступает «Самотлорнефтегаз» — одна из ключевых «дочек» «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе. Истец — производитель и поставщик газотурбинного оборудования АО «ОДК-Газовые турбины» из Рыбинска Ярославской области.

URA.RU направило запросы в пресс-службы «ОДК-Газовые турбины» и «Самотлорнефтегаза». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» отсудил неустойку у предприятия, принадлежащего металлургическому холдингу «Акрон». Сумма штрафа за нарушение сроков поставки насосов для добычи нефти составила более 20 миллионов рублей.

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АО «ОДК-Газовые турбины», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех», подало в суд на нефтяную компанию «Самотлорнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти» в Нижневартовске. Компания требует взыскать с нефтяников  больше 200 миллионов рублей за нарушение условий договора поставки, указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. «АО „ОДК-Газовые турбины“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО „Самотлорнефтегаз“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки. Сумма исковых требований составляет 215?503?179,83 руб.», — указано в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU. Ответчиком по делу выступает «Самотлорнефтегаз» — одна из ключевых «дочек» «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе. Истец — производитель и поставщик газотурбинного оборудования АО «ОДК-Газовые турбины» из Рыбинска Ярославской области. URA.RU направило запросы в пресс-службы «ОДК-Газовые турбины» и «Самотлорнефтегаза». На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» отсудил неустойку у предприятия, принадлежащего металлургическому холдингу «Акрон». Сумма штрафа за нарушение сроков поставки насосов для добычи нефти составила более 20 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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