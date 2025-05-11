11 мая 2025

Личный электросамокат против кикшеринга: что выгоднее и удобнее для жителей ХМАО

В ХМАО иметь личный электросамокат оказалось выгоднее кикшеринга
© Служба новостей «URA.RU»
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Купить электросамокат выгоднее, чем арендовать
Купить электросамокат выгоднее, чем арендовать Фото:

Жителям Югры выгоднее приобрести электросамокат, чем платить за его аренду. Такое вложении окупится максимум за два года, рассказал URA.RU финансовый аналитик Виталий Кулагин.

В ХМАО в среднем цена часа аренды электросамоката — 500 рублей. Цены на новые самокаты стартуют с 21 тысячи рублей, цена зависит от мощности аккумуляторы, производителя и других факторов. Оптимальный по соотношению цена и качество обойдется примерно в 38 тысяч рублей.

«По существующим ставкам аренды, самокат окупается за год, максимум два. Конечно, намного выгоднее купить, ведь он прослужит 6-8 лет», — отметил в разговоре с агентством экономист Виталий Кулагин. Также при необходимости самокат можно продать и вернуть себе примерно половину его стоимости.

Иметь личный самокат в случае его ежедневного использования в сезон выгоднее, чем кикшеринг. Но есть и минусы: владельцу придется обслуживать это транспортное средство самостоятельно, а также задуматься о его парковке — специальных мест для хранения электросамокатов в городах ХМАО нет. Заносить самокат в помещения проблематично — обычно его вес составляет порядка 30 килограммов. Если же самокат нужен только, чтобы иногда покататься, тогда лучше обратиться в кикшеринг.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО увеличили штрафы за езду детей на электросамокатах. Теперь за управление самокатом несовершеннолетними младше 16 лет сервисы Whoosh и МТС Юрент будут штрафовать на 30 тысяч рублей.

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Жителям Югры выгоднее приобрести электросамокат, чем платить за его аренду. Такое вложении окупится максимум за два года, рассказал URA.RU финансовый аналитик Виталий Кулагин. В ХМАО в среднем цена часа аренды электросамоката — 500 рублей. Цены на новые самокаты стартуют с 21 тысячи рублей, цена зависит от мощности аккумуляторы, производителя и других факторов. Оптимальный по соотношению цена и качество обойдется примерно в 38 тысяч рублей. «По существующим ставкам аренды, самокат окупается за год, максимум два. Конечно, намного выгоднее купить, ведь он прослужит 6-8 лет», — отметил в разговоре с агентством экономист Виталий Кулагин. Также при необходимости самокат можно продать и вернуть себе примерно половину его стоимости. Иметь личный самокат в случае его ежедневного использования в сезон выгоднее, чем кикшеринг. Но есть и минусы: владельцу придется обслуживать это транспортное средство самостоятельно, а также задуматься о его парковке — специальных мест для хранения электросамокатов в городах ХМАО нет. Заносить самокат в помещения проблематично — обычно его вес составляет порядка 30 килограммов. Если же самокат нужен только, чтобы иногда покататься, тогда лучше обратиться в кикшеринг. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО увеличили штрафы за езду детей на электросамокатах. Теперь за управление самокатом несовершеннолетними младше 16 лет сервисы Whoosh и МТС Юрент будут штрафовать на 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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