Что известно о новом заме главы депздрава ХМАО Простневой, работавшей в Тюмени

Экс-руководитель департамента экономики Тюменской области Ольга Простнева получила пост заместителя главы департамента здравоохранения ХМАО. Подробности ее карьеры — в материале URA.RU.
Ольге Владимировне Простневой 52 года. Она родилась в 1973 году в Тюмени. На ее странице «Вконтакте» указано, что в 1990 году Простнева окончила школу № 10.
В 1995-м Простнева окончила факультет экономического и социального управления Тюменского государственного университета по специальности «экономика и управление предприятием». В 1999 году — аспирантуру ТюмГУ, и получила степень кандидата экономических наук. Там же преподавала 1995 по 2000 годы.
Простнева работала в ОАО «Запсибгазификация», ГУП ТО «ПСК «Тюменьстройгаз»; в областном департаменте ЖКП (2007-2008 гг.), ООО «Энерго-Газ», а также в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» с 2010 по 22 июня 2017 года. В инвестагентстве она занимала должность заместителя директора, а руководила фондом Ольга Езикеева. До этого, согласно открытым данным, Простнева была руководителем ликвидационной комиссии государственного бюджетного учреждения «Областной бизнес-инкубатор».
В июне 2017 года чиновница получила пост директора депэкономики Тюменской области. Однако после отставки губернатора Владимира Якушева и перехода его в Минстрой она в 2019 году уволилась. Источники в политическом истеблишменте приписывали ей конфликт с лидером тюменских либерал-демократов Владимиром Сысоевым, который в то время работал заместителем губернатора области и был ее непосредственным куратором, но подтвердить эти слухи не удалось.
После ухода с поста директора депэкономики Простнева возглавила ГАУ ТО «Западно-Сибирский Инновационный Центр» (Тюменский технопарк). Она проработала там два года, с 2019 по 2021-й. Затем работала проректором по экономике и финансам в Тюменском индустриальном университете, а также возглавляла молодежный бизнес-инкубатор ТИУ.
На сайте тюменского отделения Союза женщин России указано, что Простнева работает там заместителем директора. Руководит филиалом СЖР заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик. Покинет ли Простнева пост в тюменском СЖР после переезда в Югру и присоединится ли к окружному отделению, неизвестно.
В 2025 году она получила назначение на пост замдиректора депздрава ХМАО. Простнева и другой зам руководителя департамента Романа Паськова (также прибыл в Югру из Тюмени в рамках реформы кабмина по приглашению губернатора округа Руслана Кухарука), Елена Касьянова. Чиновницы поделили между собой функционал экономблока.
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