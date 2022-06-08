08 июня 2022

На музейную военную технику в ЯНАО нанесли знаки спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День танкиста на полигоне
Местные жители разрисовали военную технику Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) на площади Памяти нанесли на военную технику знаки в поддержку спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Неравнодушные граждане в поддержку спецоперации нанесли на военную технику символ Z», — сообщили агентству в ведомстве. Фотографии разукрашенных экспонатов появились в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев залез на телебашню в Ноябрьске и поднял флаг с буквой Z. Высота мачты составила 127 метров.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Латинские буквы Z и V стали символами российской армии. Некоторые россияне начали использовать эти символы в знак поддержки.

Жители Нового Уренгоя нанесли на военную технику символ Z
Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) на площади Памяти нанесли на военную технику знаки в поддержку спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Неравнодушные граждане в поддержку спецоперации нанесли на военную технику символ Z», — сообщили агентству в ведомстве. Фотографии разукрашенных экспонатов появились в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев залез на телебашню в Ноябрьске и поднял флаг с буквой Z. Высота мачты составила 127 метров. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Латинские буквы Z и V стали символами российской армии. Некоторые россияне начали использовать эти символы в знак поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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