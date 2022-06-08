Местные жители разрисовали военную технику
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) на площади Памяти нанесли на военную технику знаки в поддержку спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Неравнодушные граждане в поддержку спецоперации нанесли на военную технику символ Z», — сообщили агентству в ведомстве. Фотографии разукрашенных экспонатов появились в социальных сетях.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев залез на телебашню в Ноябрьске и поднял флаг с буквой Z. Высота мачты составила 127 метров.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Латинские буквы Z и V стали символами российской армии. Некоторые россияне начали использовать эти символы в знак поддержки.
Жители Нового Уренгоя нанесли на военную технику символ Z