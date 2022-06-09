Два челябинца напали на продавцов алкомаркета

Оба нападавших были пьяны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два жителя Челябинска напали на продавцов сетевого алкомаркета, чтобы украсть спиртное. В момент нападения мужчины были пьяны, сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг. Технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 7 июня двое челябинцев пытались совершить кражу в сетевом алкомаркете и напали на продавцов, магазин находится на улице Ловина. Оба правонарушителя были пьяны. Бойцы группы быстрого реагирования скрутили хулиганов, позже они были переданы наряду полиции», — говорится в тексте сообщения.

В отношении задержанных ведется разбирательство. В ЧОП не уточнили, какие травмы получили продавцы алкомаркета.