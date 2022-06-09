09 июня 2022

Два челябинца напали на продавцов алкомаркета

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в торговых комплексах. Челябинск, алкомаркет, винный магазин, алкоголь, локдаун, мавт
Оба нападавших были пьяны Фото:

Два жителя Челябинска напали на продавцов сетевого алкомаркета, чтобы украсть спиртное. В момент нападения мужчины были пьяны, сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг. Технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 7 июня двое челябинцев пытались совершить кражу в сетевом алкомаркете и напали на продавцов, магазин находится на улице Ловина. Оба правонарушителя были пьяны. Бойцы группы быстрого реагирования скрутили хулиганов, позже они были переданы наряду полиции», — говорится в тексте сообщения.

В отношении задержанных ведется разбирательство. В ЧОП не уточнили, какие травмы получили продавцы алкомаркета.

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Два жителя Челябинска напали на продавцов сетевого алкомаркета, чтобы украсть спиртное. В момент нападения мужчины были пьяны, сообщает паблик частного охранного предприятия «Варяг. Технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». «Вечером 7 июня двое челябинцев пытались совершить кражу в сетевом алкомаркете и напали на продавцов, магазин находится на улице Ловина. Оба правонарушителя были пьяны. Бойцы группы быстрого реагирования скрутили хулиганов, позже они были переданы наряду полиции», — говорится в тексте сообщения. В отношении задержанных ведется разбирательство. В ЧОП не уточнили, какие травмы получили продавцы алкомаркета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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