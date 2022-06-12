Собчак высказалась о памятнике в виде буквы Z в Екатеринбурге

Журналистка выложила у себя в telegram-канале пост про памятник в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Журналистка Ксения Собчак поделилась новостью об открытии в Екатеринбурге памятника в виде символа Z, сопроводив ее кратким комментарием. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«А в Екатеринбурге сегодня открыли памятник участникам спецоперации — из спаянных в виде Z железнодорожных рельсов, покрашенных в цвета георгиевской ленты[…]. Такая память», — написала Собчак.

Памятник участникам специальной военной операции открыли на территории штаба железнодорожного соединения Центрального военного округа. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.