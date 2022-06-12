Собчак высказалась о памятнике в виде буквы Z в Екатеринбурге

Журналистка Ксения Собчак поделилась новостью об открытии в Екатеринбурге памятника в виде символа Z, сопроводив ее кратким комментарием. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«А в Екатеринбурге сегодня открыли памятник участникам спецоперации — из спаянных в виде Z железнодорожных рельсов, покрашенных в цвета георгиевской ленты[…]. Такая память», — написала Собчак.
Памятник участникам специальной военной операции открыли на территории штаба железнодорожного соединения Центрального военного округа. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.
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Журналистка Ксения Собчак поделилась новостью об открытии в Екатеринбурге памятника в виде символа Z, сопроводив ее кратким комментарием. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «А в Екатеринбурге сегодня открыли памятник участникам спецоперации — из спаянных в виде Z железнодорожных рельсов, покрашенных в цвета георгиевской ленты[…]. Такая память», — написала Собчак. Памятник участникам специальной военной операции открыли на территории штаба железнодорожного соединения Центрального военного округа. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.