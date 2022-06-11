В Екатеринбурге открыли памятник в виде буквы Z. Фото

12 июня 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

В День России на железнодорожном соединении ЦВО открыли памятник в виде символа Z Фото: официальный telegram-канал Минобороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО открыли памятник в виде символа Z, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. «Фигуру сделали из рельсов и окрасили в цвета георгиевской ленты. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Военнослужащие-железнодорожники под звуки государственного гимна возложили венки к монументу», — сообщили в ведомстве. Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят по всему Екатеринбургу. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», а в центре Екатеринбурга выступил сводный тысячный хор. URA.RU составило подробную афишу на 12 июня. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике ВС РФ. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса. Символ Z стал символом военной спецоперации на Украине Фото: официальный telegram-канал Минобороны РФ

В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО открыли памятник в виде символа Z, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. «Фигуру сделали из рельсов и окрасили в цвета георгиевской ленты. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Военнослужащие-железнодорожники под звуки государственного гимна возложили венки к монументу», — сообщили в ведомстве. Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят по всему Екатеринбургу. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», а в центре Екатеринбурга выступил сводный тысячный хор. URA.RU составило подробную афишу на 12 июня. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике ВС РФ. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса.