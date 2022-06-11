11 июня 2022

В Екатеринбурге открыли памятник в виде буквы Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В День России на железнодорожном соединении ЦВО открыли памятник в виде символа Z Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО открыли памятник в виде символа Z, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте.

«Фигуру сделали из рельсов и окрасили в цвета георгиевской ленты. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Военнослужащие-железнодорожники под звуки государственного гимна возложили венки к монументу», — сообщили в ведомстве.

Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят по всему Екатеринбургу. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», а в центре Екатеринбурга выступил сводный тысячный хор. URA.RU составило подробную афишу на 12 июня. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике ВС РФ.

При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса.

Символ Z стал символом военной спецоперации на Украине
Фото:
В Екатеринбурге на территории железнодорожного соединения ЦВО открыли памятник в виде символа Z, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте. «Фигуру сделали из рельсов и окрасили в цвета георгиевской ленты. Церемония открытия памятника началась с минуты молчания, в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Военнослужащие-железнодорожники под звуки государственного гимна возложили венки к монументу», — сообщили в ведомстве. Праздничные мероприятия в честь Дня России проходят по всему Екатеринбургу. На Уралмаше состоялся патриотический забег «Za Россию», а в центре Екатеринбурга выступил сводный тысячный хор. URA.RU составило подробную афишу на 12 июня. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике ВС РФ. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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