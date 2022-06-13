13 июня 2022
12 июня 2022

В Тюменской области мужчина сдал чужой гараж в металлолом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курганская область, гаражи под снос, металлические гаражи
За сдачу мужчина выручил более 60 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области 31-летний мужчина распилил чужой гараж и вывез его на манипуляторе для сдачи в металлолом. Об этом сообщает управление МВД России по Тюменской области на своем официальном сайте.

«В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение о краже металлического гаража. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неоднократно судимый 31-летний мужчина распилил гараж, вывез металлические изделия на манипуляторе и сдал похищенное в пункт приема металлолома», — говориться в сообщении ведомства.

В управлении МВД уточняют, что подозреваемый признался в содеянном. Мужчина рассказал, что за сдачу металла смог получить более 60 тысяч рублей. Деньги им были потрачены на личные нужды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области уволенный сотрудник из-за мести угнал автокран у своего бывшего работодателя. Мужчина планировал продать технику.

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В Тюменской области 31-летний мужчина распилил чужой гараж и вывез его на манипуляторе для сдачи в металлолом. Об этом сообщает управление МВД России по Тюменской области на своем официальном сайте. «В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение о краже металлического гаража. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неоднократно судимый 31-летний мужчина распилил гараж, вывез металлические изделия на манипуляторе и сдал похищенное в пункт приема металлолома», — говориться в сообщении ведомства. В управлении МВД уточняют, что подозреваемый признался в содеянном. Мужчина рассказал, что за сдачу металла смог получить более 60 тысяч рублей. Деньги им были потрачены на личные нужды. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области уволенный сотрудник из-за мести угнал автокран у своего бывшего работодателя. Мужчина планировал продать технику.
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