Тюменец украл автокран назло работодателю

Громоздкую технику мужчина спрятал в лесу Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Уволенный за прогулы сотрудник украл автокран у бывшего работодателя в Уватском районе Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«В полицию обратился подрядчик, осуществляющей ремонтно-строительные работы. Мужчина сообщил, что с территории объекта похищен автокран на базе автомобиля „Урал“. Сотрудники уголовного розыска установили 30-летнего подозреваемого. Им оказался экс-сотрудник компании, уволенный за прогулы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как объяснил мужчина, кран с территории он вывез под покровом ночи. Ключ зажигания был в тайнике, о котором преступнику было известно. Похищенную технику подозреваемый спрятал в лесу.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел отомстить бывшему начальству. Однако у полицейских есть основания думать, что хищение житель области совершил для последующей перепродажи техники. Сейчас обвиняемый находится под подпиской, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало и о других случаях необычных краж. Так, в Тюменской области мужчина похитил и сдал на убой более 50 чужих коров.